Na Statističnem uradu Republike Slovenije (Surs) so nam za velikonočne praznike postregli z nekaj zanimivostmi, ki pritičejo prehranjevalnim obredom ob teh svečanih dnevih. Kar se tiče šunke in mesa, je Surs izračunal, Slovenska tiskovna agencija (STA) pa po protokolu sodržavljanom sporočila, da je lani vsak Slovenec v povprečju pojedel 87,9 kilograma mesa, največ šunke (72 ton) smo uvozili iz Italije, izvozili pa smo je 13 ton, od tega največ v Nemčijo. 1,3 milijona kokoši nesnic je v povprečju vsak dan zneslo 0,9 milijona jajc, Janezi in Mojce pa so jih povprečju zmazali 173 na leto. Kot zanimivost so državni statistiki še sporočili, da z nekaterimi velikonočnimi dobrotami lahko povežemo tudi slovenske priimke. V letu 2021 se je Hren pisalo 1420, Zajec 719, Šink 267, Hlebec 205, Kruh 82, Pirh 72 in Šunkar 36 Slovencev in Slovenk.

Zdaj pa k zvezdniškim mizam. V reviji Lady so namreč pravilno ugotovili, da je velika noč tik pred vrati, kar za ženske predstavlja poseben izziv, ker stare šege velevajo, da je treba pred tem temeljito počistiti hišo, nato pa sledi priprava obilnega velikonočnega zajtrka ali kosila. »Naših mam je bilo kar groza, ali bodo zmogle, saj zahteva priprava potice in kruha, šunke, barvanja jajc in kopica drugega dela res veliko truda,« so zaskrbljeno napovedali v uvodu v raziskovalno temo, kako skrbno znane Slovenke negujejo velikonočno tradicijo. Priznana antropologinja, publicistka in filantropinja, kot jo radi naslavljajo in predstavljajo slovenskemu bralnemu krožku, Jerca Legan Cvikl je razložila, da praznovanje velike noči doživlja kot vračanje v otroštvo, čeprav mesnine in potica niso ravno po njenem okusu. Je pa seveda vedno sodelovala pri peki in pripravah in to počne še danes. »Hišo okrasimo z zajčki, piščančki in zajčki vseh barv in velikosti ter s pogrinjki z enakimi motivi in umetniško izdelamo pirhe. Takoj po veliki noči skličemo prijatelje na lov za jajčki, ko igrive pirhe ter čokoladna jajčka in zajčke skrijemo med grmovje in rože na vrtu,« je povedala Legan-Cviklova.

Tudi pri Ireni Kogoj, bolj znani pod umetniškim imenom Regina, je doma na ta tradicionalni praznik svečano. Kot je izdala bralstvu revije Nova, je miza vedno lepo okrašena, na njej pa je kakopak kup dobrot, le da ne nastanejo vse dobrine izpod njenih rok. »Pirhov sama ne barvam, in sicer iz preprostega razloga, ker jih vedno dobim od drugih. Mislim, da sem jih nazadnje barvala, ko je bil sine še majhen,« se je izpovedala. Seveda na družinski mizi ne manjka jajčk, tudi prepeličjih ne, ki so, kot pravi, že sama tako lepa in pisana, da jih sploh ni treba še dodatno okraševati z barvili.

Lili ne pogreša La Toye

Ne samo o pirhih, zajčkih, potici in šunki, še o marsičem se je te dni razpravljalo v naši redni tedenski literaturi. Tik pred velikonočnimi prazniki smo lahko prebirali osebno izpoved Natalije Verboten, ki je vsej zainteresirani javnosti razkrila, kako in zakaj se je zgodila afera Povešene prsi, kot so s poudarjenim naslovom v časniku Svet iz naftalina potegnili zgodbo iz daljnega leta 2004. »Medijski linč je sicer lansirala založniška hiša, ki je izdajala revijo za odrasle. Kakšen mesec ali dva pred afero so me povabili, da bi se zanje fotografirala gola. Ker me ponudba ni zanimala, je izdala v rumeni reviji afero 'povešenih prsi' in po aferi so mi spet ponudili, da lahko v reviji za odrasle dokažem s svojimi golimi fotografijami, da moje prsi niso povešene. Seveda nikoli nisem čutila potrebe po tovrstnem dokazovanju, ker je z mojimi prsmi vse okej še zdaj, po dveh porodih,« je zgodbo podoživela Natalija nazionale in navrgla, da so se od leta 2000, ko jo je skladba Rdeč ferrari izstrelila na mesto najpriljubljenejše izvajalke v državi, pri nas sploh prvič pojavili rumeni mediji, ki so leta izkoriščali njeno priljubljenost za svojo prodajo tudi na račun njenih oblin. »Če se niso 'vpiknili' v prsi – ki so jim nekaj časa pripisovali, da so umetne, nekaj časa pa, da so povešene – so se v kaj drugega ali pa so si kakšno stvar izmislili,« je o stanju družbenega duha iz začetka stoletja razmišljala Natalija.

Tudi na račun Lili Murati, manekenke in igralke, ki se je nekoč po svetu in spletu predstavljala z umetniškim imenom La Toya Lopez, so svoje dni trafikanti pospešeno prodajali literaturo resne narave, obogateno z umetniškimi fotografijami. Ampak tudi to je bilo tako rekoč v pradavnini. Le da je danes La Toya za razliko od Natalije, ki še vedno kraljuje na glasbenih lestvicah, le še Lili, kot se je razgovorila na spletnemu mestu Žurnal24, in jo na to, da je bila nekoč zvezda, spomnijo le še križanke, ki jih rešuje njena babica, s katero živi v Posočju. »Doma sem Lili, doma nisem La Toya. In tudi ne pogrešam La Toye, ki so se je držale same težave. Ni enostavno živeti dveh osebnosti in La Toya je bila le moj lik. Evo, sedaj ravno likam v pižami, jutranji hali in pikčastih copatih in sem daleč stran od La Toye. Danes živim povsem običajno življenje. Klepetam s kolegicami po telefonu, učim se kuhati, s psi se sprehajam ob Soči, telovadim in gledam serije. Še fant mi je rekel, da tako normalna še nisem bila,« je povedala v spletni eter Lili.

Čuka sta samska

Še en junak iz polpretekle zgodovine se je pojavil na sceni. Saša Dragaš, v osemdesetih znan kot Vrtnar, ki je v poskočni popevki pel: »Kaj prav'š, da tvoj mož prehit'r zaspi, ej punca, men' se to n'kol ne zgodi. Sicer ne vem, kako zdržim, pr' taki punci jaz nikol' ne zaspim.« In seveda na ta račun žel aplavze na ženski sceni. V največjem štajerskem tedniku so ga prejšnji teden zapazili v petkovi narodnozabavni glasbeni oddaji na državni televiziji, njegov nastop pa jih je tako presunil, da so nemudoma zapisali nekaj hvalnic na račun njegovega presenetljivega povratka na glasbeni oder. »V spominu nam je ostal kot postavni temnolasec, ljubitelj gela za moker videz las. Danes je še bolj vroč tip kot v mlajših letih. Sivi lasje mu dodajo veliko šarma, njegova postava je zavidljiva, še vedno prekipeva od samozavesti. Marsikateri gledalki se je med nastopom orosilo čelo,« se je glasila ocena Vrtnarjevega odrskega povratka.

Če verjamemo udarni in ekskluzivni novici, ki je prišla na uho raziskovalni ekipi revije Lady, bo v prihajajočih tednih in mesecih orošenih še veliko čel širom po Sloveniji. Jernej Tozon je namreč zopet samski. Iz neuradnih virov so namreč izvedeli, da se je njegovo dekle Eva že odselilo iz skupnega gnezdeca, kot so pribeležili. Ampak kot so še poudarili, še nista rekla zadnje besede, le razšla sta se mirno in brez slabe volje. »Navsezadnje sta bila kar nekaj let uigran in zelo simpatičen par, čeprav nista svoje zveze nikdar obešala na veliki zvon,« so še zapisali. To pa ni edina tragedija, ki je prizadela ansambel Čuki. Po informacijah Slovenskih novic so pota ljubezni zelo čudna, kar je na svoji koži v zadnjem času večkrat izkusil tudi najmlajši član Čukov Miha Novak. Tudi njim so dobro obveščeni viri prišepnili, da je Miha znova samski, njegove ljubezni z nekdanjo producentko Lili Rodošek je konec, saj naj bi se Miha po sicer nepreverjenih informacijah že odselil od svetlolaske in si dom našel v občini Rače - Fram. Da je njune ljubezenske pravljice resnično konec, pa naj bi dokazovali njuni profili na družbenih omrežjih, s katerih sta izbrisala vse skupne fotografije.