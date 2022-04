Ne glede na silovitost pozitivnih in negativnih reakcij je upravičeno obveljalo, da je tisti večer zablestela in zasenčila druge nastopajoče in predvsem voditelja. Dami se preprosto pozna, da jo je intelektualno v prvi vrsti oblikoval germanski svet, da je tam preživela precej časa in da je tamkajšnjo politično in siceršnjo kulturo ponotranjila.

In prav tu je težava. Da namreč nekaj povsem običajnega razumemo kot nekaj izjemnega. Da sicer zelo dober politični nastop, a spet ne zgodovinski, kujemo v nebo, kot bi bili priča novemu I Have a Dream Martina Luthra Kinga ali Kennedyjevemu Ich bin ein Berliner. Nastop je bil brez dvoma dober – ampak kaj smo pa pričakovali? Smo kot družba res že tako daleč, da nas navdušijo že artikuliranost, vljudnost, koherentnost in vsebinska prepričljivost nekega javnega nastopa? Ni bila to včasih neka osnovna norma, brez katere v politiko sploh ni bilo mogoče? Primorske novice