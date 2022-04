V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se z namenom zaščite integritete naših zaposlenih odzivamo na objavi. Izpoved zaprte osebe, ki je bila v članku enostransko predstavljena in s katero je obremenila pravosodnega policista, bi se utegnilo razumeti kot dejstvo, saj druga stran ni bila vprašana za mnenje in ga na sodišču ali preko odgovora na novinarsko vprašanje tudi ni mogla predstaviti.

Pri dogodku, ko je v ljubljanskem zaporu prišlo do napada pripornika z nožem in je eden od sopripornikov utrpel težje poškodbe, v postopku internega nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti zaposlenih. Kaznivo dejanje, ki ga je zagrešila zaprta oseba, je obravnavala policija, ki so ji bili predani vsi dokazi. Nihče od zaposlenih ni bil v postopku nikoli obravnavan kot pomočnik pri kaznivem dejanju, zato zavračamo enostranski prikaz okoliščin. O morebitni vpletenosti pravosodnega policista pri storitvi kaznivega dejanja bo vsekakor odločalo za to pristojno sodišče. Ob tem dodajamo, da obstaja velika verjetnost, da bi zaprta oseba pravosodnega policista na sodišču lahko izpostavila z namenom maščevanja, saj je zaradi preteklih groženj našim zaposlenim že v postopku pred pristojnimi organi.

Poudarjamo, da je v vseh zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu, ki sodijo pod okrilje Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, vzpostavljen ustrezen sistem nadzora in glede izpolnjevanja delovnih obveznosti zaposlenih zagovarjamo visoke standarde in integriteto ter imamo do različnih odklonskih ravnanj zaposlenih ničelno toleranco. V primeru, ko so naši zaposleni neupravičeno izpostavljeni v negativni luči, pa smo se dolžni odzvati ter zaščititi ugled poklica pravosodni policist in drugih zaposlenih v zaporih.

Mag. Bojan Majcen, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij