Za kakšno »demokracijo« se omenjeni doktor zavzema, je pokazal že pri predsedniku Pahorju, zdaj pa tudi s svojimi dejanji in izjavami, s katerimi hoče vplivati na javno mnenje. Če le more, propagira listo Povežimo Slovenijo in njene člane, zdaj že na predvolilnih soočenjih, kot da bo že sama beseda – povezovanje – prinesla pozitivne spremembe in povezala dobronamerne in dobromisleče Slovence. Pa ne gre za nobeno povezovanje in Slovenijo, ampak za njihove lastne ambicije in za Janšo. Mnogi od njih so že dokazali svoje demokratične in moralno-etične »kvalitete«, recimo: koruptivni Počivalšek, lažnivi Kangler, Simona Kustec z uničevanjem šolarjev, javnega šolstva in znanstvenih raziskovanj … Kako ocenjuje Janševo avtokratsko vodenje, pove njegova izjava: »Delal sem s številnimi našimi premierji. Mirno lahko rečem, pa me bo spet kdo kregal, da je eden boljših med premierji, ki smo jih imeli, odkar smo neodvisna država. Učinkovit. Sposoben. Konkreten.« Soglašam. Janša je zelo učinkovit v rušenju demokracije, neupoštevanju prava, pri delitvi, žaljenju in kaznovanju državljanov, pri razslojevanju, v rasizmu …

Zakaj to sploh omenjam? Med drugim zato, ker se sprašujem, ali bi si dr. Petriča želela za predsednika države. Mimogrede: zadnjič me je presenetil s svojim odgovorom pri Odmevih na RTV Slovenija: »Brutalnejše agresije, kot je ta, v obdobju po drugi svetovni vojni nisem videl.« Kaj pa recimo vietnamska vojna? Kaj pa 500.000 ubitih otrok v Iraku, za katere je Madeleine Albright izjavila, da cena (za nafto) ni bila previsoka, da ne naštevam naprej? Ima v spominu luknje ali njegov pogled ne seže dalje od Evrope?

Eurobarometer je pokazal, da je za Slovence najpomembnejša politična prioriteta odprava revščine in socialne izključenosti. Se komu še ljubi poslušati hvalisanje vladnih in koalicijskih predstavnikov, kaj vse so naredili dobrega za nas, še zlasti za najrevnejše državljane? Kdaj bodo ti spregledali, da so zanje prihranjeni najbolj ceneni bombončki, bogate bombonjere pa za »njihove« in najbogatejše. Naj živi razslojevanje! Tisti, ki niso izkusili prejšnje države, v opravičilo svarijo pred uravnilovko, pred tem, da bi bili vsi enako revni. Ni res, demokratična in socialna država bi morala vsem omogočiti dostojno življenje, seveda v možnem obsegu. Če pa je za ene ogromno, drugim skoraj nič ne ostane. Naj izpostavim zdravnike, ki hočejo tako visoke plače, kot jih imajo v bogatejših državah. Saj si jih tudi drugi želimo, a se zavedamo realnosti. Očitno pa pogoltnost zamegli empatijo in razumno presojo. Izsiljujejo, ker pač lahko, v rokah imajo zdravje in življenje ljudi.

Pred tridesetimi leti smo se veselili rojstva nove, samo naše Slovenije, a namesto da bi skupaj poskrbeli za njen zdrav razvoj, so nekateri že na sedmini njene predhodnice začeli goltati velike kose naše dediščine, in to počno še zdaj. Očitno bi se radi basali prav do zadnje mrvice. Državi so uničevali uspešnost in prihodnost, večini prebivalstva tudi, a ves ta čas ne najdemo nikjer pod soncem sodišč, ki bi jih obsodila. Ko so zapravili že skoraj vse državno premoženje, so se tik pred volitvami lotili še državnih gozdov. Ni jim dovolj, da so RKC že enkrat prodano fevdalno premoženje znova podarili, niso jim dovolj njeni goloseki, tudi tam, kjer ne pustošita lubadar in žled. Zdaj kani vlada z NSi na čelu posekati več kot četrtino državnih gozdov, naša pljuča. Brigajo jih podnebne spremembe.

»Slovenija potrebuje velikane. Ne zgolj izjemne, ampak res velike ljudi. Zato poiščite junaka svobode v svojem srcu. Poiščite ga v svoji duši. Poiščite ga v globinah svoje dežele,« je sladkobni Janšev nagovor z državne proslave. Verjetno se ne motim, da je s tem ponujal sebe. A upam, da smo končno spregledali vse njegove preobleke, vso njegovo zlaganost, maščevalnost in škodljivost.

Polona Jamnik, Bled