Kot je v strokovni utemeljitvi vloge za podelitev nagrade za življensko delo Dubi Sambolec zapisala umetnostna zgodovinarka Barbara Borčič, je avtorica razmišljujoča umetnica, ki se odziva na vsakokratno aktualno družbeno in politično situacijo, tematizira družbeno pasivnost in vlogo umetnosti v družbi ter tudi izmuzljiva identitetna in etična vprašanja. Pomembno sooblikuje koncept razširjene umetnosti in javnega dialoga o sodobni umetnosti in kulturi. V svojem umetniškem opusu je prehodila pot od modernistične skulpture, ekscentrične abstrakcije in minimalističnih kosov do postmodernistične hibridnosti in večmedijskih razsežnosti.

Prejemnik nagrade Riharda Jakopiča akademski kipar in videast Tobias Putrih je diplomiral iz kiparstva na ljubljanski likovni akademiji, kjer je tudi magistriral iz kiparstva in videa. Lani je v Moderni galeriji pripravil odmevno razstavo, na kateri je predstavil delo zadnjih dveh desetletij. Ob tej razstavi je kustos Igor Španjol zapisal, da se »Tobias Putrih v konceptualnih in materialno efemernih projektih giblje med kiparstvom, arhitekturo in znanostjo ter se ukvarja z avantgardami 20. stoletja, zlasti z utopičnimi in vizionarskimi koncepti oblikovanja prostora.«

Prejemnica Jakopičevega priznanja za mladega avtorja slikarka Neja Zorzut je diplomirala na oddelku na slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani in leta 2020 končala magistrski študij. »V svoji umetniški praksi v relaciji do smernic 'ekološke filozofije' oziroma 'ekologije brez narave', hiperobjektnih entitet, hiperokultacije se osredotoča na pojav, kjer telo samo nastopa kot nekaj deloma tujega subjektu, ne v smislu, da bi raziskovala, kako je človeška izkušnja v nekem smislu posredovana preko objekta telesa – preko objekta, v katerega je subjekt potopljen,« so zapisali na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.