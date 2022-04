Maturirali so na Havajih, kopali v požarnem bazenu

Najnovejša razstava Goriškega muzeja govori o mestu in prebivalcih v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja - o času, ko je mesto šele nastajalo in je bilo za naše sogovornike, danes slavne prebivalce tedanje Nove Gorice, eno samo veliko igrišče.