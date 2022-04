Nerešljiva enačba bolezni

Dva detajla v zvezi s filmom Nemirni Joachima Lafossa sta indikativna: prvi stavek kratke vsebine na Kinodvorovi internetni strani (»Damien in Leïla se globoko ljubita«) in smeh v dvorani ob skrajno mučnih prizorih. Oboje je zanimiv simptom blaženja in zanikanja tega, o čemer Lafosse govori: o peklu, ki ga v družini povzroči moževa bipolarna motnja.