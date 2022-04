Pri FIVB za zdaj novice še niso potrdili, poljski minister za šport Kamil Bortniczuk pa je sporočil, da bo Poljska glavni organizator prvenstva.

»Poljska in Slovenija bosta gostili letošnje svetovno prvenstvo v odbojki za moške! Takšne informacije so na novinarski konferenci posredovali premier Mateusz Morawiecki, predsednik slovenske vlade Janez Janša, minister za šport Kamil Bortniczuk in predsednik poljske odbojkarske zveze Sebastian Swiderski!« so prek Twitterja sporočili na poljskem ministrstvu za šport, minister Bortniczuk pa je dodal, da so Poljaki glavni organizatorji.

»Na Poljskem bosta dve tekmi osmine finala, dve četrtfinalni tekmi, oba polfinala, tekma za tretje mesto in finale,« je tvitnil Bortniczuk.

Koliko skupin bo gostila Slovenija in kakšen je natančen termin, za zdaj še ni znano. Kot so za STA potrdili pri Odbojkarski zvezi Slovenije, bodo pri FIVB uradno novico sporočili popoldan, ko bo več podrobnosti lahko predstavila tudi slovenska zveza.