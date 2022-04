Državna volilna komisija je odgovorila na najbolj pereča vprašanja glede prihajajočih državnozborskih volitev. Volilci v nekaterih evropskih državah dober teden pred dnevom glasovanja še vedno niso prejeli glasovnic, zaradi česar jih skrbi, da ne bodo mogli pravočasno oddati glasu. Da so kritike upravičene, saj prihaja do zamud pri pošiljanju volilnega gradiva, sta potrdila tako predsednik DVK Peter Golob kot direktor službe DVK Dušan Vučko. »Do tega pa ne prihaja zaradi neučinkovitega dela volilne komisije, ampak izključno zaradi zakonodaje in kratkih rokov, ki jih zakonodaja predpisuje za celoten volilni proces,« je povedal Golob, ki je med razlogi navedel še težave s poštnimi storitvami v Evropi.

Državna volilna komisija je sicer pretekli teden sporočila, da na veleposlaništvu v Moskvi volitve zaradi ustavljenega poštnega prometa ne bodo izvedene ter da volilcem v Rusiji tudi ne bo omogočeno glasovanje po pošti. Pojavile so se kritike, da gre za poseg v volilno pravico, pri čemer so bile izpostavljene nedavne volitve v Franciji, Srbiji in na Madžarskem, ko so njihova veleposlaništva v Moskvi volitve izvedla brez težav. »Potekajo resni pogovori z ministrstvom za zunanje zadeve in Pošto Slovenije, da bi se ta zadeva uredila in bi bilo omogočeno glasovanje tudi iz Moskve,« je sporočil Golob, Vučko pa je spomnil, da je na zadnjih predčasnih volitvah v Rusiji na konzularnem predstavništvu glasovalo 14 volilcev.

Naslednjo sredo se sicer izteče rok, do katerega lahko volilci zaprosijo za glasovanje na domu zaradi bolezni, kar velja tudi za okužene s koronavirusom. Volilna komisija je prejšnji mesec sklenila, da bodo morali takšni volilci priložiti zdravniško potrdilo, čemur pa je po oceni Goloba sledilo nepotrebno razburjanje zdravniške stroke. Pojasnil je, da so se na referendumu o pitni vodi v zvezi s tem pojavile zlorabe, saj se nekaterim zgolj ni dalo na volišče. »To smo mi želeli preprečiti. Razumemo zdravniško stroko, razumemo obremenjenost zdravnikov, še posebej v zadnjih dveh letih, vendar enostavno menimo, da je bilo to potrebno storiti.« Dodal je, da so sklep nato omilili, tako da zadostuje že kratek e-mail ali obvestilo kateregakoli zdravnika. Ker je govora o približno 1000 takšnih primerih, pri čemer je v Sloveniji okoli 1400 družinskih zdravnikov, prav tako pa je bila ponujena tudi finančna kompenzacija, je ocenil, da je šlo za nepotreben »vihar v kozarcu vode«.

DVK ostro zavrača ideje o ukradenih volitvah

Golob je komentiral tudi pomisleke glede volilcev v izolaciji. Zavrnil je ideje, da DVK osebam v izolaciji kakorkoli onemogoča glasovanje. »To ne drži, saj imajo možnost glasovati bodisi po pošti, če oddajo vlogo do 18. aprila, bodisi na domu tako kot ostali bolniki, če oddajo ustrezno vlogo vključno z 20. aprilom. Pri tem ni potrebno potrdilo, dovolj je SMS-sporočilo ali sporočilo s portala zVEM, da je oseba v izolaciji,« je pojasnil. Je pa priznal, da tistim, ki se bodo v izolaciji ali priporu znašli po 20. aprilu, zakon res ne omogoča oddaje glasu. To je označil za zakonodajno napako, napovedan je bil tudi predlog za spremembe. Dodal je, da se ob tem, da nekdo v soboto zvečer zaprosi za glasovanje na domu, pojavijo tudi logistične težave, kako to v tako kratkem času sploh izvesti.

Vučko je v nadaljevanju navedel tudi nekaj ključnih podatkov v povezavi z letošnjimi volitvami v DZ, ki bodo potekale 24. aprila. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je v Sloveniji trenutno 1.695.766 volilnih upravičencev, od tega jih je s stalnim prebivališčem v RS 1.589.013, 106.753 pa je tako imenovanih izseljencev, to je slovenskih državljanov, ki imajo stalno prebivališče v tujini. Od zadnjih državnozborskih volitev leta 2018 se je teh izseljencev povečalo za 10 odstotkov. Državljani bodo sicer volili na 3.179 voliščih, od tega je 2.995 rednih volišč, 96 volišč za predčasne volitve in 88 omnia volišč, kjer lahko volite izven svojega kraja prebivališča. Za to se je potrebno prijaviti najkasneje tri dni pred volitvami. Letošnje volitve bodo po besedah Vučka stale 5,7 milijona evrov, kar je 1,6 milijona več kot leta 2018. Podražitvi so med drugim botrovali dodatki članom volilnih odborov zaradi zdravstvenih razmer, podražitve tiska in distribucije ter stroški nakupa zaščitnih sredstev.

Tako Vučko kot Golob sta sicer še poudarila, da si DVK skupaj z vsemi deležniki, ki sodelujejo, prizadeva, da bo šlo za poštene, zakonite volitve v skladu z zakonom. Zavrnila sta vsakršne ideje o morebitnih ukradenih volitvah. »Odkrito in takoj je potrebno povedati, kdo je tisti, ki nosi največjie breme in največjo odgovornost na dan volitev. To so volilni odbori, ki spremljajo in vodijo glasovanje na voliščih in seveda ter ugotavljajo volilni izid na dan glasovanja. Sestavljeni so pluralno, notri so vsi predstavniki političnih strank, ki to predlagajo. To okrajne volilne komisije striktno upoštevajo. Pri tem gre za medsebojni nadzor, medsebojno kontrolo članov volilnih odborov,« je pojasnil Golob. Vučko je dodal, da pretekle izkušnje kažejo na to, da je sistem nadzora dober, ob tem pa opozoril, da imajo politične stranke in kandidatne liste tudi možnost imenovanja zaupnikov na voliščih. »Žal je teh zaupnikov premalo, saj parlamentarne stranke z nekaterimi izjemami niso sposobne imenovati 3.000 oseb za volišča. Se je pa seveda lažje potem pritoževati na podlagi nekih govoric kot pa realnih podatkov. Vsak zaupnik namreč lahko predsednika in volilni odbor opozori na napake in to mora biti zavedeno v zapisniku,« je še komentiral Vučko.