Na prvi seji vlade bi imenovali državnega sekretarja, odgovornega za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu, predlogu zakona proti škodljivim ukrepom aktualne vlade, ki so ga pripravili v civilni družbi, bi podali pozitivno mnenje vlade in sprejeli zakon o amnestiji za kaznovane protivladne protestnike. Ob tem bi sprejeli tudi predlog novele zakona o RTV, s katerim bi zagotovili umik politike iz organov upravljanja in nadzora, ter se z zamenjavo direktorjev vladnega urada za komuniciranja, policije, DUTB ... »lotili kadrovske normalizacije«, je na današnji novinarski konferenci naštela Fajonova.

Zdravstveni paket SD med drugim vsebuje urgentni program skrajšanja čakalnih dob, določitev referenčnih cen zdravstvenih storitev, omejitev hkratnega dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju ter ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Prav tako bi sprejeli resolucijo o razglasitvi podnebne in okoljske krize, z energetsko kapico bi regulirali cene energentov in omejili najvišjo dovoljeno ceno elektrike, na področju sociale pa bi takoj zakonsko uvedli brezplačne malice v osnovnih šolah s 1. septembrom in zagotovili večjo dostopnost do varstvenega dodatka. V okviru razvojnih ukrepov bi pripravili zakon o slovenskih demografskih rezervah ter vzpostavili agencijo za razvoj in agencijo za prebojne tehnološke inovacije.

Predlagan nabor ukrepov bo tudi podlaga za koalicijska pogajanja. Predsednica SD ob tem upa, da nihče od bodočih koalicijskih partnerjev s tem ne bo imel težav. Želi si, da da bi začeli tudi drugačno politiko od aktualne vlade, pa tudi drugačno in boljšo politiko od prejšnjih levosredinskih vlad.

»Socialni demokrati smo res najbolje pripravljena izbira za vodenje države. V zahtevnem času ne bo časa za učenje. Prvi dan po oblikovanju vlade smo pripravljeni resno delati,« je prepričana Fajonova, ki je vse ljudi povabila na volišča.