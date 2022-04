Zmagovalec dvoboja Atlanta - Cleveland si bo prislužil zadnjo vstopnico za končnico vzhodne konference in se bo v prvem krogu pomeril z Miami Heat, prvim nosilcem.

Proti Charlotte je Atlanta, sicer lanska finalistka vzhodne konference, zmagala zahvaljujoč dobri igri v tretji četrtini, ki jo je dobila z 42:24. Prvi zvezdnik Atlante Trae Young je dosegel 24 točk in deset podaj, DeAndre Hunter je k zmagi dodal 22 točk in sedem skokov, Clint Capela pa 15 točk, 17 skokov in tri blokade.

»Potreboval sem nekaj časa, da sem zagnal motor, da sem se dobro ogrel, toda moji soigralci so se zelo potrudili, da so to nadoknadili. Imamo veliko fantov, ki lahko igro vodijo sami, na kateri koli točki tekme,« je dejal Young.

Najboljši strelec na tekmi pa je bil za sršene LaMelo Ball s 26 točkami.

Košarkarje Atlante za preboj v končnico zdaj čaka dvoboj s Clevelandom, ki je dan prej izgubil proti Brooklyn Nets slovenskega košarkarja Gorana Dragića.

V zahodni konferenci so New Orleans Pelicans v domači dvorani s 113:103 premagali San Antonio Spurs, za katere je sezone konec. Pelikane pa v petek čaka še tekma proti Los Angeles Clippers za zadnje mesto v končnici zahoda.

Zmagovalec tega obračuna se bo v prvem krogu končnice pomeril s Phoenix Suns, najboljšo ekipo rednega dela sezone.

Na tekmi proti ostrogam pa se je izkazal CJ McCollum, ki je 27 od svojih skupno 32 točk dosegel v prvem polčasu, Brandon Ingram je k zmagi dodal 27 točk, Jonas Valančiunas pa 22.