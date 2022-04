Atletico Madrid je tekmo proti Manchester Cityju in lov za zaostankom 0:1 začel za odtenek bolj ofenzivno kot pred tednom dni, vendar Angleži so brez večjih težav kontrolirali dogajanje na igrišču in bili nevarnejši ter podjetnejši pred golom Jana Oblaka. »Meščani« so si prvo veliko priložnost priigrali v 30. minuti, ko je Gundogan stresel vratnico, v isti akciji pa sta še dva poskusa strela končala v bloku Atletica. Gostje so imeli še nekaj obetavnih situacij, vendar so bili premalo konkretni pri zaključnem strelu. Edini strel Atletica v prvem polčasu je v 35. minuti končal v rokah vratarja Endersona, potem ko je Kondogbia v pomanjkanju prave rešitve streljal od daleč.

Drugi polčas v Madridu je Atletico začel veliko bolj napadalno in Manchester City je na trenutek deloval izgubljeno, ko je bil zbit v svoj kazenski prostor. Strel Griezmanna so gostje odbili v kot. Joao Felix je slabo streljal z glavo. Griezmann je iz voleja žogo z roba kazenskega prostora poslal mimo mimo gola. Dvakrat je bil nenatančen rezervist De Paul. V zadnjih minutah, ko se je odvijala prava drama, so imeli tri najlepše priložnosti Cunha, Savić in Luis Suarez. Po prekršku nad Fodnom v 89. minuti še zaiskrilo med igralci obeh ekip in vročekrvni Felipe je prejel rdeči karton. V zadnji minuti kaotičnega podaljška, ki je trajal kar 12 minut, so imeli gostje veliko sreče ob priložnosti Correa, ko jih je rešil vratar Ederson.

Liverpool je tekmo z Benfico začel s prednostjo s 3:1 iz Lizbone in gledalci so videli pravo golijado. Liverpool je pričakovano prevladoval s posestjo žoge ter premoč kronal v 21. minuti. Tako kot na prvi tekmi je vodilni zadetek dosegel Konate, ki je preskočil tri igralce Benfice ter žogo z glavo zabil v mrežo. Benfica je dve minuti kasneje dosegla iz nedovoljenega položaja, v 37. minuti pa je izenačila iz prve velike priložnosti na tekmi. Po slabi reakciji Milnerja je bil strelec Ramos, VAR pa je dolgo časa preverjal, če je bil zadetek regularen. Do odmora sta izjemno priložnost za Liverpool, pri katerem je bilo nekaj najboljših igralcev (Van Dijk, Mane, Robertson, Fabinho, Alexander-Arnold) na klopi za rezerve, zapravila Firminio in Diaz. V drugem polčasu je vse upe Benfice na preobrat z dvema goloma razblinil Firmino. V 55. minuti je zadel po seriji napak obrambe Benfice, deset minut kasneje pa je izkoristil sijajno asistenco Tsimikasa iz prostega strela. Ko je vse kazalo na zmago Liverpoola, so gostje z goloma Jaremčuka in Nuneza prišli do zasluženega remija.

V polfinalu bosta igrala Manchester City in Real Madrid ter Liverpool in Villarreal. Prvi tekmi bost 26. in 27. aprila, povratni pa 3.in 4. maja.