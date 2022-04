Londonska policija je izdala še trideset glob zaradi »zbiranj« (beri: zabav) na Downing Streetu in v drugih vladnih poslopjih, s katerimi so kršili protikoronski zakon med karantenami. Aprila jih je izdala dvajset. Boris Johnson je prvi britanski premier v zgodovini, o katerem je policijska preiskava ugotovila, da je kršil zakon, in ga zato oglobila. Protikoronski zakon svoje vlade je kršil (najmanj) z udeležbo na zabavi na Downing Streetu 10 ob svojem rojstnem dnevu med eno od treh karanten. Policija, ki preiskuje dvanajst zabav, je oglobila tudi njegovo ženo Carrie in finančnega ministra Rishija Sunaka.

Opravičilo brez priznanja

Johnson se je opravičil, ne prvič, vendar samo na pol, prav tako ne prvič. »Plačal sem globo, in še enkrat se globoko opravičujem. Zelo odkrito moram reči, da mi takrat ni padlo na pamet, da je to morda kršitev pravil. Razumem jezo mnogih, ki imajo občutek, da nisem dovolj spoštoval pravil, ki jih je vlada, ki jo vodim, uvedla za zaščito javnosti. Z vso iskrenostjo priznavam pravico ljudi, da pričakujejo boljše (ravnanje premierja),« je Johnson sporočil iz podeželske rezidence premierjev Chequers, kjer z družino uživa krajši velikonočni dopust.

Johnsonovo oglobljenje je znova, kot takrat, ko so te zabave prišle na dan, sprožilo plaz pozivov k odstopu. Na vprašanje, ali bo to storil, ni odgovoril. Namesto tega je ponovil, da je »seveda plačal globo«, se še enkrat opravičil in potem govoril o »prioriteh naroda«, ki jih mora izpolniti, od pomoči, ki jo Otočani potrebujejo zaradi splošne draginje, do ustavitve Putina v Ukrajini. Zdi se, da premier enostavno ne dojame, kako ogorčeni so milijoni Otočanov, ki so strogo spoštovali protikoronski zakon, predvsem pa svojci več kot 170.000 umrlih. Medtem ko so se on in drugi zabavali, pili in v premierskem stanovanju plesali pozno v noč, se niti na prostem nista smeli sestati, ob zaukazani distanci, več kot dve osebi iz različnih gospodinjstev. V bolnišnicah ali domovih za starejše se niso smeli posloviti od umirajočih, niti niso mogli na pogreb umrlih svojcev.

Razburjenje med konservativci se je poleglo

Opozicija ter vladi na Škotskem in v Walesu zahtevajo premierjev odstop, ker je kršil zakon in lagal v parlamentu. Že zavajanje parlamenta je po pravilniku ministrskega ravnanja razlog za odstop. Naprej je trdil, da zabav ni bilo, potem, da ni šlo za zabave, ampak delovna srečanja, na katerih niso kršili pravil, na koncu pa, da ni vedel, da je šlo za zabave, in da mu ni nihče povedal, da gre za zabave. Zdaj pravi, da mu ni prišlo na misel, da s tem krši pravila.

Odstopil gotovo ne bo, pred odstavitvijo v lastni stranki, ki ima orjaško večino v parlamentu, pa ga za zdaj rešuje vojna v Ukrajini. Med vladajočimi konservativci prevladuje mnenje, da čas najhujše mednarodne krize po drugi svetovni vojni ni primeren za menjavo na čelu vlade oziroma politično nestabilnost. Ko so zabave prvič prišle na dan, je na desetine konservativnih poslancev zahtevalo njegov odstop. Zdaj, ko je dobil globo, ga je zahteval le eden. Morda si bodo premislili po majskih lokalnih volitvah, če jih bodo volilci dovolj ostro kaznovali.