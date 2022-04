Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek v več kot uro trajajočih pogovorih po videopovezavi poskušal prepričati indijskega voditelja Narendro Modija, naj ne povečuje odvisnosti svoje države od ruske nafte in zemeljskega plina. Ameriški Biden poskuša čim bolj osamiti Rusijo, vendar je Indija od začetka ruske agresije na Ukrajino ohranila tradicionalne dobre odnose s Kremljem. Tako se med glasovanji v Združenih narodih po 24. februarju ni pridružila večini držav v kritikah Rusije, ampak se je vzdržala z argumentom, da je edina pot do konca vojne dialog. Predvsem pa Indija ni uvedla sankcij proti Rusiji. Torej ravna povsem drugače kot ZDA, Japonska in Avstralija, druge tri članice novega protikitajskega zavezništva Quad, ki mu pravijo kar »azijski Nato« in bo imel svoj vrh 24. aprila v Tokiu, ko se bosta Biden in Modi srečala tudi v živo.

Očitno Biden v pogovorih ni prepričal Modija s pozivom, naj tudi Indija nastopi proti Rusiji in zmanjša uvoz energentov od tam. Sicer Indija uvaža zelo malo ruske nafte in zemeljskega plina, a med ukrajinsko vojno se ta uvoz povečuje, ker ji Rusija ponuja nafto za 20 odstotkov ceneje, kot je na svetovnem trgu. Od 24. februarja, ko se je začela vojna v Ukrajini, do danes je Indija uvozila toliko ruske nafte kot vse leto 2021. Še vedno pa največ nafte dobi z Bližnjega vzhoda. Ko so se v ponedeljek v Washingtonu v živo srečali oba zunanja in obrambna ministra ZDA in Indije, je vodja indijske diplomacije Subrahmanjam Jaišankar glede indijske odvisnosti od ruskih energentov dejal: »Predlagal bi vam, da pozornost usmerite v Evropo. Mi v enem mesecu kupimo toliko ruskih energentov kot Evropa v enem popoldnevu.«

ZDA skrbi rusko oboroževanje

Vendar je za Združene države še bolj nesprejemljivo, da je Rusija za Indijo prvi dobavitelj orožja. To izvira še iz časov hladne vojne. ZDA so namreč zelo dolgo podpirale Pakistan, glavnega indijskega nasprotnika, zato se je New Delhi ob deklarativni neuvrščeni zunanji politiki močno opiral na Moskvo. V zadnjih desetletjih pa so zaradi povezovanja Pakistana in Kitajske glavni indijski zaveznik postale ZDA. A v Washingtonu zdaj razmišljajo o sankcijah proti Indiji, če bo, kot pred leti Turčija, kupila ruski raketni sistem protizračne obrambe S-400.

Eden najvidnejših rezultatov rusko-indijskega sodelovanja na vojaškem področju je izstrelek brahmos, ki lahko nosi jedrsko glavo in ga je mogoče izstreliti iz zemlje, zraka ali morja. Njegovo ime pomeni sotočje rek Bramaputre in Moskve, torej sodelovanje Indije in Rusije. Tudi zaradi tega uspešnega sodelovanja se je Indija po začetku vojne v Ukrajini znašla v neprijetnem položaju.

Omenjanje človekovih pravic

ZDA pa so Indiji priložnostno malo požugale tudi glede človekovih pravic, čeprav gre za največjo demokracijo na svetu z 1,4 milijarde prebivalcev. Njihovo kršenje jim je na omenjenem ministrskem srečanju očital vodja ameriške demokracije Antony Blinken. Prisotna indijska ministra se na to nista odzvala. Sicer Blinken ni bil konkreten, se pa pod Modijem dogaja diskriminacija 200 milijonov indijskih muslimanov. Najbrž do Blinknovega neprijaznega očitka gostoma iz Indije ni po naključju prišlo nekaj dni za tem, ko je v ameriškem kongresu njena demokratska članica Ilhan Omar, ki je muslimanka, rojena v Somaliji, Bidna posvarila: »Naj Modi ne postane naš novi Pinochet!«