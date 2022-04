Na polja trgovine, v gozdove pa žage

Kar štirinajst odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, ki so v državni lasti, se zarašča, so porasla z gozdnim drevjem, z drevesi in grmičevjem ali pa so neobdelana. Kljub temu želi kmetijski minister Jože Podgoršek izsekati gozd in tam pripraviti prostor za kmetovanje.