Žalostni, razočarani, zagrenjeni …

Saj ne da bi pričakovala, da se bodo ljudski predstavniki pred volitvami o res pomembnih rečeh pogovarjali konkretno, z rešitvami na mizi. Recimo o mladih, obsojenih na življenje pri starših ali v gnilih stanovanjih s cimri z vseh vetrov, zasvojenih z digitalnimi napravami, trendovsko žalostnih, tesnobnih, depresivnih in vse bolj osamljenih, kot ugotavlja lepo število empiričnih študij. Nak, naivno bi bilo pričakovati, da bodo v ospredju vprašanja, ki jih bodo častilci praznika demokracije, kot so volitve poimenovali neki šaljivci, razumeli in imeli zanje pripravljene celovite in operativne rešitve. A da je toliko vprašanj, ki zadevajo mlado generacijo, na televizijskih soočenjih ostalo popolnoma prezrtih, je vseeno težko razumeti.