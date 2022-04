Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je zaključila ponovni pregled ponudbe za zgraditev odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini, ki ga je ob nastopu zahtevala vršilka dolžnosti direktorice Petra Grajžl. Ker ponudba ni ustrezala zahtevam javnega naročila, bo ARAO izvedel novo javno naročilo, so sporočili iz agencije.

»Ponudnik je v ponudbi jasno navedel, da gradnje ne bo izvedel v določenem terminskem načrtu (900 dni). Ravno tako je iz ponudbene dokumentacije razvidno, da je strošek pogodbenih kazni za zamudo prištel k skupni ponudbeni vrednosti, kar je nedopustno in se njegova ponudba kot nedopustna zavrne,« je ob tem zapisala Grajžlova.

Ponudnik je po navedbah ARAO v prilogi ocenil, da bi gradnja NSRAO glede na izkušnje ter preračun norm in zahtevnih delovnih korakov doseganja kakovosti gradnje in varnosti izvedbe del potekala približno leto dlje, torej namesto 900 dni okrog tri leta in pol.

Kot so pojasnili na agenciji, pa rok izvedbe predstavlja bistveno zahtevo predmeta naročila in bistveno sestavino pogodbe in se ne sme spreminjati. Po oceni ARAO je ponudnik tako dal ponudbo, ki ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, zaradi česar so jo označili kot nedopustno. Javnega naročila tako niso oddali, ker v postopku niso prejeli nobene dopustne ponudbe.

Pojasnili so še, da bodo z namenom čimprejšnjega začetka gradnje odlagališča odpadkov v Vrbini javno naročilo ponovili, v novem pa bodo določili tudi realen rok za izvedbo. Zaključeni postopek po njihovem mnenju kaže, da bo treba za gradnjo določiti daljši rok in s tem omogočiti pridobitev ustreznih ponudb.

»Glede na ugotovitve zaključenega postopka in zaradi hitro se spreminjajočih razmer na trgu ter rasti cen smo naročili novelacijo investicijskega programa in terminskega plana, ki mora biti realen in vzdržen,« je še povedala Grajžlova.

Za izvedbo projekta je bil na koncu v igri konzorcij Riko, Kolektor CPG in CGP, vendar je njegova ponudba s 148,3 milijona evrov brez DDV močno presegala ocenjeno vrednost naročila, ki je bila pri 43,4 milijona evrov brez DDV. ARAO je zato že marca, še pod nekdanjim direktorjem Sandijem Virškom, sprejel odločitev, da se naročilo ne odda.

Grajžlova, ki je mesto v. d. direktorice prevzela 29. marca, se je medtem odločila za razveljavitev sklepa o neoddaji naročila in za novo preverbo ponudb za gradnjo odlagališča, a ta torej ni prinesla sprememb prvotne odločitve.