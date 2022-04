Leila Slimani: Dežela drugih (Mladinska knjiga, 2022)

Dežela drugih je prvi del trilogije francosko-maroške pisateljice Leile Slimani. V romanu prek ljubezenske zgodbe Maročana in Alzačanke riše družbeno epopejo časa razpada kolonializma sredi 20. stoletja. Vprašanje identitete in pripadnosti se vpleta tudi v življenje na oddaljeni kmetiji, kjer skušata zakonca ustvariti mirno družinsko življenje. Popolnoma slepa za medkulturne razlike sta skoraj šokirana zaradi naraščajočega nacionalizma, zaradi katerega Francozinja v Maroku postane nezaželena oseba.

Arkadij in Boris Strugacki: Piknik na robu ceste (LUD Literatura, 2022)

Kultni roman bratov Strugacki, pri katerem se je navdihoval tudi sloviti film Stalker Andreja Tarkovskega, je prvič izšel leta 1972 in obveljal za klasiko znanstvene fantastike. V slovenščini ga lahko beremo od leta 1983, zdaj pa je njegov takratni prevajalec Drago Bajt pripravil popravljen in dopolnjen prevod izvirnika. V zgodbi spremljamo Redricka, ki iz skrivnostne Cone, kjer so nekoč pristala nezemeljska bitja, tihotapi nevarne predmete in jih nato prodaja na črnem trgu ...

Pat Barker: Ko dekleta obmolknejo (Učila International, 2022)

Trend oživljanja antičnih mitov se z novim delom Pat Barker nadaljuje. Britanska pisateljica, ki jo tokrat prvič beremo v slovenščini in je za svoja dela prejela več nagrad, tudi bookerja, je obudila legendo o trojanski vojni. Zgodbo Iliade spremljamo skozi oči Brisejde, trojanske kraljice, ki je čez noč postala Ahilova ujetnica in sužnja. Čeprav je zgodba romana časovno zelo oddaljena, so teme, ki jih obravnava – moč, nasilje, sovraštvo do žensk in drugačnih – še vedno aktualne.

Kevin A. Sabet: Dimna zavesa (UMco, 2022)

Knjiga s podnaslovom Kaj želi industrija marihuane skriti pred vami je delo dolgoletnega svetovalca v Beli hiši na področju prepovedanih drog, ki si je zadal javnost celovito ozavestiti o tej vse manj prepovedani substanci. Kevin A. Sabet je združil pregled posledic legalizacije marihuane na širšo družbo in opozoril na slabo raziskane in nedorečene vplive te droge na zdravje. V knjigi imajo besedo tako tisti, ki promovirajo uporabo marihuane, kot tudi tisti, ki ji nasprotujejo in imajo z njo negativne izkušnje.

Javier Cercas: Slepar (Mladinska knjiga, 2022)

Ko je prišlo na dan, da je slavni Enric Marco, predsednik španskega združenja preživelih iz Mauthausna, prevarant, ki nacističnega taborišča nikoli ni videl od znotraj, je to močno razburilo Španijo. Verjeli so mu namreč vsi, vključno s političnim vrhom. Javier Cercas, ki je zaslovel z romanom o španski državljanski vojni Vojaki iz Salamine, je napisal delo o psihološkem profilu sleparskega starca, ki ga je gnala silovita težnja po medijski slavi.