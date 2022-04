Občina Škofja Loka kupila starološki grad

Občina Škofja Loka je od države kupila starološki grad, v katerem so v preteklosti potekali programi za slepe in slabovidne, zdaj pa je že več kot deset let prazen. Grad je od leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Država kot lastnica gradu ter Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka kot upravljalec sta se že pred nekaj leti odločila za njegovo prodajo. Poskus prodaje v letu 2018 ni bil uspešen, januarja pa se je začelo novo javno zbiranje ponudb za grad, njegovo ožjo okolico in dvoriščni objekt delavnic, in sicer za izklicno ceno 175.000 evrov. Na razpis so do roka, ki se je iztekel 2. marca, prispele tri ponudbe, občina Škofja Loka pa se je odločila, da bo za nepremičnine uveljavila predkupno pravico. Pogodbo je podpisala prejšnji teden, za grad pa bo odštela 194.000 evrov, kolikor je bil zanj pripravljen plačati najboljši ponudnik.