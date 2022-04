Pričakujemo najmanj dron

Danes naj bi vlada končno pritrdila mnenju strokovne skupine in ministra za zdravje, da se tudi v zaprtih prostorih ukine obvezna nošnja obraznih mask. Simbolično to seveda pomeni, da smo dokončno premagali virus. Da ga praktično ni več. Hja, že res, da so številke nekoliko drugačne, ampak kaj pa številke vedo …