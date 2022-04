Policijsko delo je že samo po sebi zahtevno in odgovorno, včasih pa se policistke in policisti znajdejo v situaciji, ki zahteva še poseben pogum in predanost. Včeraj so 63 policistom in 19 občanom, ki so lani in letos v najrazličnejših okoliščinah reševali življenja, podelili priznanja za hrabrost in požrtvovalnost. Tudi policistom, slovenskim in hrvaškemu, ter občanu, ki so reševali turško državljanko, ki je decembra lani z otroki poskušala ilegalno vstopiti v našo državo prek Dragonje. Dvema otrokoma je reko uspelo prečkati, mati pa je obtičala sredi vode in se oklepala debla. Kasneje so ugotovili, da je njeno desetletno hčer odnesel tok. Sledilo je iskanje, a reka je bila za otroka usodna.

»Ko se zgodi kaj takega, nimaš časa preveč razmišljati. Gospa je bila skoraj nezavestna, zadržal sem jo, da ne bi spustila debla, saj bi jo voda odnesla,« je včeraj skromno razložil Hrvat Mauricio Prelac (PP Buje), ki je brez oklevanja zabredel v mrzlo reko. Jonatan Strojan je prinesel vrv, da je lahko Prelac begunko privezal okoli pasu. Že je izgubljala moč in začela popuščati, a jo je Prelac zadržal. Ker bi lahko reka odplavila oba, je šel v vodo še Benjamin Franca (PP Piran). Navezal se je na sledilno vrv, ki sta jo na bregu držala vodnika službenih psov Dušan Geržina in Robert Hajšek, saj je bila voda mestoma globoka in bi ga lahko spodneslo. Franca je žensko zadrževal tako dolgo, da je hrvaški policist z brega na deblo v vodi naslonil lestev. Takrat je šel v vodo tudi Strojan, pomagal nesrečnico povleči na lestev in s Franco sta jo prenesla na suho.

Našel izgubljenega otroka

»Takrat nisem razmišljal, da bi bilo moje življenje lahko ogroženo. Delaš nagonsko,« je povedal Prelac. »Gnalo me je, ker sem imel za sabo ljudi, ki so me varovali. Če imaš ekipo, ki ji zaupaš, greš lahko kam tudi brezglavo. Tudi v ledeno deročo reko. Poleg tega pa sem hotel rešiti mamo, ni bilo variante, da njeni otroci ostanejo sami … V tistem trenutku ne čutiš mraza. Čez čas pa res ne čutiš več prstov na nogah, mišice se začnejo krčiti. Ampak žene te adrenalin. Šele zdaj, ko pomislim, kaj se je zgodilo, me zazebe,« se je hladne vode spominjal Franca. Na vprašanje, kako mu je pri srcu zaradi mladega življenja, ki je ugasnilo, je odvrnil, da med reševanjem še niso vedeli, kaj se je zgodilo z ubogo deklico. »Za sabo imam 22 let dela v policiji, ti dogodki se nabirajo in dobiš malo tršo kožo. A spomin ostane. Lepo je rešiti življenje, a ostane grenak priokus. Vedno,« pa je dejal Geržina.

Vsako od podeljenih priznanj ima za sabo pretresljivo zgodbo. Vseh se na tem mestu ne da našteti. Novembra lani, na primer, je policijo poklicala gospa in povedala, da pogreša sina, s katerim so bili na sprehodu. Na območje Svetega Lovrenca je šlo več patrulj, ki jih je opazil Simon Bizjan (center za varovanje in zaščito), policist, ki takrat ni bil v službi. Poklical je kolege in jih vprašal, kaj se dogaja, ter ponudil pomoč. V koči Svetega Lovrenca je izvedel, da naj bi otrok, podoben pogrešanemu, le malo prej odšel proti Babnemu vrhu. Šel je v isto smer in ga ves čas klical. Čez kakih 15 minut se je otrok, ujet v kotanji na brezpotju, oglasil. Bizjan, ki ga je slišal, ni pa ga mogel videti, ga je prosil, naj se skuša povzpeti, a se otrok ni odzval. A policist je vztrajal, razložil, kdo je, in ga počasi pomiril. Fant mu je začel zaupati in ob policistovi pomoči se mu je uspelo rešiti iz kotanje.

Tudi veliko samomorov je bilo preprečenih po zaslugi policistov in naključnih ljudi. Aleš Mlakar, na primer, je opazil mladoletnika, ki se je nagibal čez ograjo na nadvozu čez avtocesto. Fanta, ki je povedal, da se bo ubil, je od zadaj zgrabil čez prsni koš in ga držal ter miril do prihoda policije. Ali pa policista Sašo Hovnik (PP Ravne na Koroškem) in Matic Obretan (PP Domžale), ki sta preprečila moškemu, da bi se vrgel s strehe bloka. Potrpežljivo sta ga pregovarjala, potem pa izkoristila trenutek, ko je bil nesrečnež nepozoren: Hovnik je stekel do njega, ga objel in umiril. Obretan, tudi prostovoljni gasilec, je bil nagrajen tudi za hrabro posredovanje v požaru v gostinskem lokalu.

Ugriznil ga je

Posredovali so, ko je šlo za sekunde. Boštjan Čerenjak (CVZ) je bil na obisku, ko je pri sosedovih nepremično obležal možakar. Brez odlašanja ga je začel oživljati in moški je še pred prihodom reševalcev zadihal. V drugem primeru sta pri izmenični masaži srca pomagala Mihael Bezjak (PP Postojna) in takrat še kandidat za policista Mark Bratina. Matej Jerman (PP Šentjernej) je oživljal utopljenca med dopustom na Hrvaškem. Številni so reševali v hudih prometnih nesrečah ali požarih. Med drugim Božo Sitar (PU Celje), ki je brez pomisleka stekel v goreče stanovanje, rešil opečenega fanta in pogasil ogenj, da se ni razširil iz kuhinje.

Dogajale pa so se tudi malo drugačne zgodbe. Ravnatelj radovljiške srednje gostinske in turistične šole Ivan Damjan Mašič je v šolski garderobi zasačil neznanca ​med brskanjem po torbah. Ko mu je rekel, naj neha, ga je tat odrinil v steno. A Mašič ga je zgrabil, obvladal in zadržal do prihoda policije, čeprav se mu je hotel iztrgati in ga celo ugriznil. »Adrenalin je 'delal' in strah je bil prisoten, a bil je pozitiven strah. Res je, lahko bi imel nož, iglo, škarje, vse to pride kasneje za tabo. A treba je obvarovati druge, še posebno ko gre za otroke. Še enkrat bi tvegal. Najlažje se je obrniti stran in nič videti,« nam je dejal Mašič.