Tekmovanje Mladi genialci: Mlade učijo energetske pismenosti

Da bi okrepili razumevanje energetike in njenega pomena v vsakdanjem življenju, sta Gen energija in NEK pred desetletjem začela tekmovanje Mladi genialci za osnovne in srednje šole. Vsako leto mladi presenetijo s širokim znanjem o energetiki, ki ga pokažejo na zaključnem tekmovanju, in hkrati z izjemnim timskim duhom, ki je poleg znanja ključen za uspeh.