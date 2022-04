Pod železniške tire na japonske ocvrte kroglice

V podhodu pod ljubljanske železniške postaje se je pred kratkim odprla nova japonska restavracija z ulično hrano, ki tudi zaradi imena Takoyaki in svojega videza vzbuja zanimanje pri mimoidočih. Mlado in staro, veliko je tudi tujcev, ki zaradi radovednosti pridejo k 48-letnemu Taikiju Otsuki na takoyaki, pripravljen iz hobotnice, moke, jajc, čebule in ingverja.