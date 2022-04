Obe povratni tekmi četrtfinala lige prvakov sta ponudili vse najboljše, kar je mogoče v nogometu in tem elitnem tekmovanju. Potem ko je Real Madrid na prvi tekmi v Londonu premagal Chelsea s 3:1, je bil na povratni na domačem stadionu Santiago Bernabeu na robu prepada, saj je evropski prvak po 80 minutah vodil že s 3:0. Po igri je bolj kazalo na vodstvo Londončanov s 4:0 kot pa na zadetek Reala, s katerim se je ponovila zgodba iz osmine finala, kjer je Real proti PSG zaostajal že 0:2 v skupnem seštevku, pa napredoval s tremi goli Benzemaja v zadnje pol ure. Če se je trener Reala Carlo Ancelotti uštel s taktiko, saj ekipa ni prevladovala s posestjo žoge, Chelsea pa je v prvi uri tekme povsem odrezal napadalca Vinciusa Juniorja in Benzemaja, je zadel z menjavami. Camavinga, Lucas Vazquez, Rodrygo in Marcelo so zelo dvignili raven igre gostiteljev, medtem ko je kakovost predstave Chelseaja po vstopu Jorginha, Pulišića, Ziyecha in Nigueza vidno padla, za nameček pa so Londončanom pošle moči.

Junak zmage Reala je bil 36-letni Luka Modrić, ki je z zunanjim delom stopala prispeval sijajno podajo za prvi zadetek ter bil izbran za igralca tekme.»Neverjetna noč in sijajna tekma. Poraz s sladkim priokusom. Trpeli smo, kar se nam dogaja pogosto, vendar nismo obupali. Tudi pri izidu 0:3 nismo igrali slabo, vendar je bil Chelsea fantastičen. Zame je Chelsea ekipa, proti kateri igram najtežje, saj je fizično močna in kompaktna. Bili smo prepričani, da lahko preobrnemo izid. Pokazali smo značaj in to je zmaga vse ekipe,« je bil evforičen Luka Modrić, potem ko je doživel ovacije vsega stadiona in prejel kopico pohval z vsega sveta, tudi od Luke Dončića.

Chelsea je bil po izpadu v šoku, saj je imel vse niti v svojih rokah in tudi dovolj priložnosti za četrti zadetek. »Ni veliko ekip, ki bi tako prevladovale na Santiagu Bernabeuu. Igralci so bili disciplinirani z žogo in zelo aktivni brez nje. Pokazali so pogum in kakovost. Sreča ni bila na naši strani. Kaznovani smo bili za dve napaki,« je menil trener Londončanov Thomas Tuchel, ki ga je zmotilo, da se je po tekmi poljski sodnik Marciniak smejal skupaj s trenerjem gostiteljev Ancelottijem.

Za Nemčijo pa je pravi šok izpad Bayerna proti Villarrealu, ki je v španskem prvenstvu šele sedmi. Potem ko je na prvi tekmi Villarreal zmagal z 1:0, je imel Bayern na povratni polno premoč (streli 25:4), a gostje so izid na 1:1 izenačili v 88. minuti iz edinega strela v okvir gola. »Odločilna je bila prva tekma v Španiji, na kateri nismo bili dovolj dobri. Povratna tekma je bila naša najboljša v zadnjih tednih. Bili smo dobro postavljeni in energični, vendar si je težko priigrati priložnosti proti tako globokemu obrambnemu bloku,« se je zagovarjal trener Bayerna Julian Nagelsmann. »Potem ko smo bili boljši na prvi tekmi, smo na povratni odigrali popolno v obrambi. Le na takšen način lahko igraš proti ekipam s takšno napadalno močjo. Po prejetem golu je bilo težko, saj Bayern običajno nato zabije še dva ali tri,« je tekmo videl trener Villarreala Unai Emery.