Približno 50 ton rastlin so po navedbah policije sušili v skladišču, da bi jih nato predelali v derivat kanabidiol (CBD). To je nepsihoaktivna spojina, ki se vse pogosteje uporablja tudi za zdravljenje tesnobe, nespečnosti in drugih bolezni.

Posušene rastline bi imele na črnem trgu vrednost 30 milijonov evrov, če bi jih predelali v CBD ali druge derivate, pa bi ta vrednost lahko narasla na 100 milijonov dolarjev, so po navedbah agencije Reuters dodali policisti.

Medtem ko sta prodaja in uživanje CBD v Španiji in večjem delu Evrope zakonita, španska zakonodaja gojenje konoplje še vedno dovoljuje izključno za industrijsko uporabo, na primer za tekstil in semena, je navedlo špansko ministrstvo za kmetijstvo. Gojenje za namen predelave v CBD ali druge derivate je tako kaznivo dejanje.

V operaciji, ki se je začela sredi leta 2021, ko je policija odkrila eno od polj, so bile doslej skupno aretirane tri osebe. Plantaža se je nahajala v podeželski severni regiji Navarra in se je raztezala čez 11 polj s skupno površino 67 hektarjev, je v izjavi navedla španska Guardia Civil.

Španska policija je sporočila še, da je lastnik plantažo sprva predstavil kot kmetijo z zakonito dejavnostjo za pridelavo industrijske konoplje, pozneje pa se je izkazalo, da je načrtoval izvoz velikih količin konoplje v Italijo in Švico, namenjenih za nezakonito predelavo v CBD.