Kot so sporočili iz urada predsednika republike, Gimnazija Center - Celje zase pravi, da je enostavno drugačna. Stara je skoraj 110 let, a poka od mladosti. V marsičem je prva, velikokrat najboljša, vedno posebna. Skoraj desetletje jo vodi ravnatelj Gregor Deleja, ki je na gimnazijo prišel leta 2004 kot učitelj glasbe in danes velja za enega najprodornejših ravnateljev pri nas.

Številne dejavnosti, ki jih ob podpori profesorjev izvajajo gimnazijci, so zelo odmevne tako v Celju in Sloveniji kakor tudi v svetu. Dijaki Gimnazije Celje - Center dosegajo odlične učne uspehe, visoke uvrstitve na domačih in mednarodnih tekmovanjih, zavidljive dosežke v umetnosti, športu in pri raziskovalnem delu, so navedli v predsednikovemu urada.

Na gimnaziji imajo več kakor 70 obšolskih dejavnosti in projektov, med njimi več gledaliških skupin, pripravljajo predstave senčnega gledališča, imajo filmski in video krožek, gimnazijsko glasilo Sledko, debatni klub, devet v Sloveniji in mednarodno prepoznavnih glasbenih zasedb, med katerimi je fantovska zasedba a capella in zdaj še glasbena skupina, ki bo Slovenijo predstavljala na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Celjane vsako leto razveselijo s pomladnim koncertom, ki v celjski Narodni dom privabi staro in mlado ter njihova srca napolni z vedrino in upanjem.

»Prav za to gre, na Gimnaziji Celje - Center se naučiš, da s tem, ko daješ, dobivaš, ko deliš, množiš, nazadnje so dijaki bolj povezani med seboj, hkrati pa tudi s skupnostjo. Celje z okolico jih prepoznava kot uspešne in prodorne ljudi, ki, čeprav mladi, že sooblikujejo podobo sveta, v katerem živijo,« ocenjujejo v uradu.

Dodali so tudi, da pri tem dijaki omenjene gimnazije niso samo zabavni, iskrivi in podjetni, kadar je treba, pokažejo tudi srčnost in solidarnost. Petnajst let je, odkar so priredili veliki dobrodelni koncert in z njim zbrali sredstva za pomoč ob poplavah, in odtlej ga pripravijo vsako leto. Z geslom Majhni junaki, veliki koraki so v tem času s koncerti zbrali več kakor 60.000 evrov ter jih namenili žrtvam naravnih in prometnih nesreč, vrstnikom in družinam v stiskah, otrokom, obolelim za rakom, in drugim.

»Prav obdobje srednješolskih let je ključno, da najdeš svoje mesto pod soncem,« pa je dejal Deleja, ki pri dijakih spodbuja odprtost, izvirne ideje, kritično mišljenje, spoštljivo izražanje mnenj, četudi morda niso v skladu z ustaljeno doktrino, boj za pravice in predvsem ustvarjalnost.

Prepričan je, da mora biti šola v živem stiku z lokalno skupnostjo, učitelj pa v nenehnem odnosu z družbo. Znati mora prepoznati duh časa, utrip in potrebe ter poučevati in vzgajati tako, da mladi na svet in spremembe v njem gledajo samozavestno in z upanjem, ne s skrbjo. »Učitelj, ki se ne zaveda moči svojega poklica, ne bi smel učiti, «je dodal Deleja.

Po oceni predsednikova urada so nam Gimnazija Celje - Center, njen ravnatelj Deleja, dijaki, profesorji in vsi drugi zaposleni v šoli s svojim delom, uspehi, mladostno samozavestjo in zrelo človečnostjo v veselje, ponos in navdih.