Nepreslišano: Bojan Ivanc glavni ekonomist GZS

V naši spomladanski napovedi smo upoštevali, da se bo gospodarska rast v območju evra znižala na 3,5 odstotka v letu 2022, predvsem zaradi izpada dela povpraševanja na vzhodnih trgih kot zaradi ponovno rastočih zamud pri dobavah pomembnih surovin in polizdelkov, ki jih za izvedbo naročil potrebujeta evropska industrija in gradbeništvo. Knjiga naročil ostaja polna, nova izvozna naročila pa so na območju evra v marcu že upadla. Kljub temu se je storitveni del gospodarstva v marcu še okrepil, kar je bilo posledica umika zajezitvenih ukrepov v glavnini evropskih držav. To za Slovenijo pomeni, da ji napovedujemo v 2022 okoli 5,5-odstotno realno rast izvoza blaga in storitev.