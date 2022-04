Želite primer hiperaktivnega delovanja koalicije, ki se mrzlično pripravlja na volitve? V Velikih Laščah imamo končno župana, ki ne dela za stranko, ampak za občane. Pa pozvoni na občini telefon in odgovorna oseba najavi prihod ministra za infrastrukturo Vrtovca, ki naj bi prišel seznanit občinsko vodstvo ... S čim že? Niso znali ravno definirati in župan, ki dobro ve, kdaj je treba nekomu odpreti vrata, ker prihaja s konkretnimi predlogi, se je prijazno zahvalil ter ga povabil na srečanje po 24. aprilu za začetek pogovorov o ... Ministrovo izvorno strankarsko lokalno vodstvo je skočilo v zrak, a župan je le mirno pojasnil, da to pač ni čas za politične predstave.

To je taisti župan, ki nekaj dni prej ni dobil vabila ob obisku ministra za kulturo Simonitija na gradu Turjak, ki je z novim najemnikom zaživel novo življenje. Če najemnik gradu župana o obisku ne bi obvestil, ta sploh ne bi vedel, da prihaja minister na ogled gradu. Na področju kulture ima občina namreč velik interes, zato si je seveda župan vzel čas za srečanje, ki je obetalo. Gostitelj se je potrudil in za visokega eminentnega gosta, njegovo »psevdoekscelenco«, priredil tudi poseben viteški sprejem. A so bili izvajalci presenečeni nad neprijazno (beri: zaničljivo) oceno svojega truda s strani ministra kot tudi njegovega zaničljivega preverjanja znanja grajskih delavcev o zgodovini gradu. Kljub temu je župan »tvegal« in povprašal ministra, kako je z dodelitvijo statusa spomenika državnega pomena Trubarjevini, kompleksu, ki na Rašici ohranja spomin na našega očeta slovenske besede. Uganili ste: minister ni mogel iz svoje kože in je bil njegov odgovor: »Ne dam, ne bom dal ...« Na tak način je potrdil oceno, da gre za prvega pravega »nedržavoljubnega« nekulturnega ministra v času slovenske samostojnosti.

Tudi zato gremo množično na volitve 24. aprila.

Srečo Knafelc, Krvava Peč