Do zadnje strani: Na robu dogodka

V enem svojih zgodnjih krajših romanov, Le Dernier Jour d'un condamné (1829), Victor Hugo popiše zadnji dan življenja zapornika, preden ga odvedejo na giljotino. Gre za nekakšen dnevniški zapis občutkov in doživljanj subjekta v ekstremnem položaju, ki niha med strahom, željo po življenju in sprijaznjenostjo, se izmenično prepušča spominom, panično išče izhod in se poslavlja od okolice, ki jo v tistem – zadnjem – trenutku doživlja še posebej intenzivno. Podobno izhodišče uokvirja roman v Ljubljani živečega bosanskega pisatelja Gorana Ignatija Jankovića.