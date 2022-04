Malo po 3. uri sta najmanj dva neznanca v naselju Cankova v Prekmurju razstrelila bankomat. Kot so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, so kriminalisti z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da sta se najmanj dva storilca nekaj minut pred razstrelitvijo z osebnim avtomobilom pripeljala do bankomata. Z uporabo za zdaj neznane eksplozivne snovi sta ga razstrelila. Po dejanju sta se z osebnim avtomobilom ford fiesta srebrne barve s tujimi registrskimi oznakami odpeljala proti naselju Kuzma. Znesek odtujenega denarja in škoda na objektih za zdaj še nista znana.

Malo po 6. uri so bili policisti obveščeni o razstrelitvi parkomata na parkirišču ob avtobusni postaji v Murski Soboti. »Z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec ob 2.40 z neznanim eksplozivnim sredstvom razstrelil ohišje parkomata in odtujil kaseto z denarjem od parkirnin. Na parkomatu je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Koliko denarja je bilo odtujenega, bo ugotovljeno naknadno,« je sporočila Suzana Rauš iz PU Murska Sobota.

Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o obeh dogodkih, da jih pokličejo na 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200.

Vlomil v parkomata

V Mariboru pa so policisti obravnavali dva vloma v parkomat. Neznanec je danes ponoči vlomil zaklenjena vhodna vrata garažne hiše v Prešernovi ulici in vstopil vanjo. Tam je vlomil v dva parkomata. Iz enega je odnesel okoli 1500 evrov gotovine, drugi pa je bil prazen. Skupna gmotna škoda znaša okoli 15.000 evrov.