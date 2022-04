Intervju s poslancem bundestaga Josipom Juratovićem: Nismo policaji v BiH in to ne želimo biti

Josip Juratović je že sedemnajst let poslanec nemškega bundestaga. Kot potomec hrvaških priseljencev se je v Nemčiji od izučenega mehanika, delavca za tekočim trakom in socialnega zaupnika nato s političnim udejstvovanjem pri nemških socialdemokratih prebil do poslanskega mesta. V času vojn na Balkanu je poskušal v civilnodružbeni organizaciji povezati v Nemčiji živeče Jugoslovane in poiskati pot iz morije. Pri hrvaških nacionalistih ga je to spravilo na slab glas. V bundestagu se je zavzemal predvsem za povečanje socialnih pravic delavcev, je tudi dolgoletni član zunanjepolitičnega odbora, v aktualnem sklicu pa tudi član odbora za evropske zadeve in predsednik parlamentarne skupine za jugovzhodno Evropo.