Širjenje novega koronavirusa bi bilo v bolnišnicah bistveno večje, če zaščitnih mask v času epidemije covida-19 ne bi uporabljali, je pojasnila infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. »To je naše osnovno orodje, ki ga uporabljamo pri stiku z bolniki, in ga bomo ohranili,« je dodala.

V populaciji je bil učinek nošenja mask po njenih besedah nekoliko manjši, ker so nekateri maske nosili napačno, ali pa so jih menjavali premalo pogosto. A gledano v celoti gre za metodo, ki preprečuje in zmanjšuje število prenosov koronavirusa med posamezniki, je poudarila.

Temu pritrjuje tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek, ki opominja, da bi bila epidemična slika brez uporabe mask veliko slabša, kot je bila, še posebej v epidemičnih valovih pred množično dostopnostjo do cepiva proti covidu-19.

Učinkovitost nošenja mask po njegovih besedah dokazujejo številni znanstveni članki in primerjalne študije, ki so pokazale večje število prenosov okužb s koronavirusom v okoljih, kjer mask niso nosili. Kot je dodal, je bil tudi sam nekajkrat v stiku z okuženo osebo, a se, ker je nosil masko, ni okužil.

Beovićeva je izpostavila primer Avstrije, kjer so se v začetku marca odločili za sproščanje obveznosti nošenja mask, nato pa je ponovno prišlo do naraščanja števila primerov. V Sloveniji je trenutek za sproščanje boljši, saj na manjše število prenosov okužb vpliva tudi trenutno vreme, je dodala.

Minister za zdravje Janez Poklukar je v torek namreč napovedal, da bo vlada o odpravi mask predvidoma odločala na današnji dopisni seji, ki pa uradno še ni bila sklicana. Ko je dejal, bi v tem primeru odprava obvezne uporabe zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih začela veljati dan po objavi v uradnem listu. Ob tem je predvideno, da bodo maske še vedno obvezne v zdravstvu in nastanitvah socialnega varstva.

Na vprašanje, če je trenutek za odpravo omenjenega ukrepa primeren, je Beovićeva odgovorila, da smo pri tehtanju omenjenega ukrepa prišli do točke, ko ga je mogoče odpraviti. Kljub temu, da zaradi covida-19 posamezniki še vedno zbolijo s težjim potekom bolezni, je koronavirusna različica omikron blažja, prav tako se lahko posamezniki zaščitijo s cepivi. »Odgovornost za svoje zdravje se na nek način prenaša na vsakega posameznika,« je poudarila.

Krek nošenje mask še vedno priporoča imunsko oslabljenim, med njimi onkološkim bolnikom, bolnikom po presaditvi organov, bolnikom z levkemijo in drugim. Beovićeva je ob tem dodala tudi starejše posameznike s tveganjem za težji potek covida-19. Prav tako nošnjo maske priporoča v primeru gneče v zaprtih neprezračenih prostorih. Prihajajoči velikonočni konec tedna pa ljudem svetuje, naj družinska srečanja v primeru lepega vremena organizirajo na prostem, v cerkvah pa nosijo masko.

Beovićeva pričakuje, da bomo zaščitne maske v prihodnje ob obdobjih večjih izbruhov respiratornih obolenj še vedno uporabljali, še posebej v zdravstvenih ustanovah. »Mislim, da je to v interesu bolnikov in zaposlenih,« je ocenila. Pandemija covida-19 je po njenih besedah namreč pokazala, da maske še posebej dobro ščitijo proti virusom, ki so manj nalezljivi od koronavirusa. Med takšnimi je naštela gripo, pri kateri v prejšnji zimski sezoni nismo zabeležili nobenega primera okužbe.