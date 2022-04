V času izjemnih kolesarskih uspehov, ko so kar trije Slovenci med najboljšimi petimi kolesarji na svetu, dobiva dirka noto nacionalnega kolesarskega praznika, na katerem bo občinstvo lahko pozdravilo tako Pogačarja kot tudi Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in številne druge domače kolesarje. »Vidi se, da so dirko Slovenci vzeli za svojo, zato je na njej pričakovati veliko pozitivnega nacionalnega naboja,« je na današnji novinarski konferenci ocenil direktor dirke Bogdan Fink.

Slovenska pentlja se vse bolj utrjuje kot pripravljalna dirka za dirko po Franciji, kar potrjuje tudi napovedana močna udeležba. Med 22 ekipami gre na južni strani Alp pričakovati štiri moštva iz najvišjega svetovnega razreda. Med njimi bodo Bahrain Victorious Mohoriča in UAE Team Emirates Pogačarja. Slednjega je na današnji novinarski zastopal tehnični direktor Andrej Hauptman, ki je potrdil, da se eno od najmočnejših moštev na svetu pred francosko pentljo pripravlja tudi na postajo v Sloveniji.

Profil dirke ponuja priložnost predvsem hribolazcem

Fink ob tem obljublja traso za izjemno gledljivo dirko. »Etape so narejene za do štiri ure dirkanja, hitrosti bodo velike, na trasi bodo vsi imeli svojo priložnost,« je dejal. Profil petdnevne dirke sicer najmanj ustreza klasičnim sprinterjem, ki bodo imeli malo pravih priložnosti za napad na etapne zmage. To bodo bržkone lahko lovili le na drugi etapi od Ptuja do Rogaške Slatine. Uvod dan prej, 15. junija, od Nove Gorice do Postojne bo imel tri kategorizirane vzpone in bo takoj ponujal priložnost hribolazcem, da se takoj ločijo od ostalih.

Tudi tretja etapa od Žalca do Celja bo imela dva kategorizirana vzpona, v zaključku tudi na Svetino, kjer je Pogačar že lani naredil ključno razliko do ostalih. Četrti dan, v soboto, 18. junija, se obeta kolesarski praznik iz Laškega na Veliko Planino, ko se bo karavana peljala tudi mimo Pogačarjeve domače vasi Klanec pri Komendi, sama etapa z gorskim ciljem pa bi znala potrditi zmagovalca skupne razvrstitve.

Mohorič: Zadnja etapa bo mali San Remo

Dobrodošlice slovenskih navijačev se veseli tudi Mohorič. Sam je sicer na današnjem dogodku priznal, da ob zahtevnosti trase in prisotnosti hribolazcev, kot je Pogačar, ne računa na boj za zmago v skupni razvrstitvi. Zelo pa se veseli zadnje etape od Vrhnike do Novega mesta v nedeljo, 19. junija, ki bo v samem zaključku peljala kolesarje na in za tem s Trške gore po strmi in ozki cesti.Ob profilu te trase in zahtevnem zaključku ni mogel skriti nasmeška. »Mislim, da mi je ta etapa najbolj pisana na kožo. To bo svojevrsten mali San Remo, zato se je zelo veselim,« je dejal zmagovalec letošnje klasike od Milana do San Rema.