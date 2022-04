Marine Le Pen, ki se bo v drugem krogu volitev 24. aprila za predsedniški položaj pomerila s sedanjim predsednikom Emmanuelom Macronom, je dejala, da mora priti do »strateškega zbliževanja« med Natom in Moskvo, ko bo vojne konec. Francijo namerava umakniti iz skupnega poveljstva Nata, še naprej pa bo upoštevala peti člen severnoatlantske pogodbe o tem, da je napad na eno članico napad na vse. »Želim zgolj obnoviti francosko politiko iz obdobja med letoma 1966 in 2009,« je dejala po poročanju francoskih medijev. Dodala je, da to ne pomeni podrejanja Moskvi.

Le Penova je bila v preteklosti znana po tesnih povezavah z Rusijo in njenim predsednikom Vladimirjem Putinom. Danes je na vprašanje v zvezi s tem dejala, da si je vedno prizadevala zgolj za zaščito francoskih interesov. Na vprašanje o posojilu, ki ga je njena stranka leta 2014 dobila pri ruski banki, je odgovorila, da ga še vedno vračajo. Za letošnjo kampanjo je sicer, kot piše časnik Le Monde, Le Penova dobila 10 milijonov evrov posojila pri madžarski banki.

Le Penova za prekinitev strateškega sodelovanja z Nemčijo

Glede članstva v EU je Le Penova dejala, da ne načrtuje izstopa Francije iz unije, si bo pa prizadevala za notranjo reformo. »Frexit ni del našega načrta,« je dejala. Pred volitvami leta 2012 in 2017 se je sicer zavzemala zanj. Zavzela se je tudi za prekinitev strateškega sodelovanja z Nemčijo, čeprav želi z njo ostati v prijateljskih odnosih. »Čeprav sem ostro kritizirala Angelo Merkel, naj rečem, da ne gojim nobenega sovraštva do nemškega naroda"« je dejala in dodala, da ne bo sledila »Macronovemu modelu slepega francoskega sledenja Berlinu«. Kandidatka skrajne desnice je še zatrdila, da ne načrtuje izstopa Francije iz pariškega sporazuma, vendar podnebna vprašanja ne bodo v ospredju njene zunanje politike.

Končni izidi prvega kroga predsedniških volitev v Franciji so sicer potrdili, da se bosta 24. aprila tako kot že pred petimi leti v tekmi za Elizejsko palačo pomerila trenutni predsednik Emmanuel Macron in skrajno desna političarka Marine Le Pen.