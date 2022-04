Podjetje na slovenskem trgu zastopa priznane blagovne znamke, med katerimi najdete: Xiaomi, Jimmy, Ado, Amazfit, Aqara, Imilab, Kieslect, Roborock, Yeelight, Viomi, Tronsmart in mnoge druge. Izdelki našteteih blagovnih znamk, ki so si jih potrošniki doslej izbirali le po spletu, bodo tako po novem na voljo tudi v prodajnem salonu v Ljubljani. Na novem prodajnem mestu bo mogoče izdelke tudi preizkusiti, preveriti kateri od njih ima lastnosti in funkcije, ki jih posameznik išče in se na podlagi tega odločiti za nakup. Ponudba izdelkov je pestra, saj zajema vse od izdelkov za pametni dom, telefonijo, pametnih ur, avdio in video naprav, pa vse do električnih koles in skirojev ter dodatkov in opreme.

Še vedno pa jih kupci lahko obiščejo na spletu: https://www.smartus.si/