Aleš Štrancar je izvršni direktor biotehnološkega podjetja Bia Separations iz Ajdovščine, ki je od decembra 2020 v lasti nemške skupine Sartorius. Kot je povedal na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, bo v nov medij vložil svoje osebno premoženje, del kupnine od prodaje Bia Separations.

»Čas je za medij, ki bo malo drugače razmišljal kot svetovni mediji v tem trenutku. Pošteno delo izgublja na vrednosti in želim si vzpostavitve medija, ki bo zagovarjal pošteno delo in rezultate, ki so plod dela, ne pa igric,« je dejal. Novoustanovljeno podjetje Media polis bo od zavoda Iskreni odkupilo spletni medij Domovina in tiskani tednik Domovina. »Domovina je le prvi projekt, v mesecu dni bo sledil nov, to je odkup enega od obstoječih portalov,« je dejal Štrancar.

Svež kapital bo namenjen razvoju spletne platforme ter nakupu medijev

Medij Domovina je nastal v okviru zavoda Iskreni pred šestimi leti, tednik Domovina se je spletnemu portalu pridružil lani. »Rasli smo po branosti in prihodkih, kar je zahtevalo nujno potrebna vlaganja v razvoj in širitev,« je dejal direktor zavoda Iskreni Igor Vovk. Edini logični korak se mu zato zdi odcepitev obeh medijev od zavoda ter njun prehod v novo medijsko skupino.

Svež kapital bo po njegovih besedah najprej namenjen razvoju spletne platforme, razvoju video vsebin, razvoju tednika ter nakupu medijev, ki bodo vsebinsko skladni s poslanstvom novonastalega podjetja Media polis. Tednik bo ohranil ugodno ceno za naročnike, investicija bo uporabljena kar se da skrbno, je zagotovil.

Odgovorna urednika svojih deležev ne bosta prodajala

Štrancar bo imel v podjetju Media polis 37-odstotni lastniški delež, preostali lastniki - to so Vovk ter odgovorna urednika spletnega portala Domovina.je Rok Čakš in tednika Domovina Tino Mamić - pa po 21-odstotnega. Dogovorjeni so, da svojih deležev ne bodo prodajali.

Vovk se je zahvalil za finančni vložek. »Čutimo odgovornost, da bo denar pravilno investiran, predvsem v prepotreben razvoj,« je dejal. Čakš se je ozrl na prehojeno pot in ocenil, da so tako po številu bralcev kot prihodkov presegli najbolj optimistična pričakovanja, Mamić pa je dodal, da ustvarjajo medij, ki bo poročal o družbi kritično, a pošteno.