Prenovljeni zakon o cestah, ki ga je DZ sprejel prejšnji teden, Darsu daje možnost, da tudi za vozila, lažja od 3,5 tone, torej ne več le za tovorna vozila, kot je veljalo do zdaj, določi pravila, tehnične zahteve, postopke in najvišjo ceno za odvoz z avtocest in hitrih cest, kadar so pokvarjena ali poškodovana. Prav tako zakon Darsu za vsa vozila daje pristojnost izbora izvajalcev odvoza.

Pobudo za veto je vložila skupina osmih svetnikov s prvopodpisanim Igorjem Velovom. Ta je na današnji seji državnega sveta izpostavil, da zakon prinaša vrsto dobrih rešitev, »ne morem pa sprejeti, da prinaša tudi tako slabo, kot je opredeljeno v 7. členu zakona«.

Novosti po njegovih besedah po nepotrebnem posegajo na področje, ki dobro deluje, posegajo v delo izvajalcev, ki imajo za omenjeno storitev izpolnjene pogoje. Posegajo tudi v ceno, saj bo ta po oceni Velova po tem, ko se bo nabor izvajalcev zožil ali pa bo izbran zgolj en, poskočila. Najbolj pa Velova skrbi prometna varnost. »Iz logističnih razlogov, ko bo izvajalcev manj ali pa celo samo eden, bodo vozila pozneje odstavljena z avtocest in hitrih cest,« je poudaril.

Generalna direktorica direktorata za kopenski promet na infrastrukturnem ministrstvu Monika Pintar Mesarič je povedala, da je bil glavni namen zakona prenos evropske direktive. »V primeru izglasovanega veta bo vložen dodaten napor ministrstva, da bi se zakon čim prej ustrezno popravil,« je dodala.

Novost glede odvoza pokvarjenih vozil je razburila predvsem obrtnike in dosedanje izvajalce avtovlek. Uprli so se v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer so rešitve danes iskali s predstavniki Darsa.

Prevozniki in Dars za iskanje skupnih rešitev v zvezi s zakonom o cestah

Predstavniki OZS, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Slovenskega zavarovalnega združenja (GIZ) so se danes z vodstvom Darsa pogovarjali o nedavno sprejeti noveli zakona o cestah. Dogovorili so se o oblikovanju posebne delovne skupine, ki bo pripravila predlog pogojev za izvajanje avtovlek vozil.

Nova novela zakona o cestah je razburjenje povzročila z novostmi na področju odvoza pokvarjenih vozil, lažjih od 3,5 ton, z avtocest in hitrih cest. Predstavniki prevoznikov in Darsa so se tako danes dogovorili o oblikovanju posebne delovne skupine, ki bo definirala pogoje za izvajanje tovrstnih avtovlek, s čimer bodo po njihovem mnenju zagotovljene večja varnost in pretočnost na slovenskem avtocestnem križu ter konkurenca med izvajalci.

»Prisotni so se strinjali, da je tovrsten način reševanja odprtih vprašanj in zakonodajnih predlogov, ki upošteva medsebojni dialog in usklajevanje, najboljši način, da pridemo do delujočih in dobrih zakonodajnih rešitev,« so zapisali v sporočilu.

Na srečanju so sicer izmenjali stališča do rešitev, ki jih prinaša novela zakona, in se strinjali, da je področje avtovlek treba urediti. Vodstvo Darsa je poudarilo, da je družba kot odgovoren upravljavec avtocest in hitrih cest dolžna poskrbeti za čim hitrejši odvoz poškodovanih in okvarjenih vozil, kar pa morajo opraviti ustrezno usposobljeni izvajalci.

Predstavniki vseh treh interesnih združenj so se s tem strinjali, obenem pa so izpostavili potrebo po transparentni ureditvi področja in se zavzeli za čim širši krog ustrezno usposobljenih izvajalcev. Sogovorniki so se strinjali, da je treba poiskati operativne rešitve, da bodo asistenčni izvajalci avtovlek, ki izpolnjujejo pogoje, lahko to počeli tudi v prihodnje.