V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so po petkovem izplačilu marčevskih plač zaposlenim v vzgoji in izobraževanju pri vodstvih zavodov preverili, koliko jih je stavkajočim za dan stavke izplačalo nadomestilo plače.

Na podlagi odgovorov več kot polovice zavodov s področja vzgoje in izobraževanja v Svizu ugotavljajo, da je 56 odstotkov od več kot 37.000 stavkajočih dobilo plačilo za 9. marec. Kot je na današnji novinarski konferenci predstavil glavni tajnik Branimir Štrukelj, je stavkajočim nadomestilo izplačalo 92 odstotkov srednjih šol, 61 odstotkov vrtcev in 45 odstotkov osnovnih šol.

Da predvsem ravnatelji osnovnih šol niso izplačili nadomestila, Branimir Štrukeljpripisuje tudi temu, da so vodstva osnovnih šol bistveno bolj povezana z lokalnimi oblasti, ki so, predvsem tiste, ki so bližje vlade, že med opredeljevanjem za stavko pritiskale na zaposlene, naj je ne podprejo. Ob tem ne gre spregledati niti dopisa uradnika z ministrstva, vodje sektorja za osnovno šolstvo, ki je v dneh pred izplačilom plače samo vodstva osnovnih šol opomnil, da pogoji za izplačilo nadomestila za dan stavke niso izpolnjeni, je navedel. Ob tem je bil kritičen do ministrice Simone Kustec, ki se do tega ni javno opredelila.

Štrukelj: Gre za kaznovanje stavkajočih

Po oceni Štruklja gre pri tem za »neracionalen odnos, ki kaže na maščevanje in kaznovanje tistih, ki so si za vlado v nepravem trenutku drznili uveljavljati svoje interese po legalni poti«. Nad delom ravnateljev, ki je »nereflektirano sodeloval pri tej kaznovalni politiki ministrstva za izobraževanje in vlade«, so v sindikatu razočarani.

Štrukelj ne dvomi, da bodo na koncu vsi stavkajoči dobili poplačano nadomestilo za dan stavek, vprašanje je samo kdaj in s kakšnimi zamudnimi obrestmi. Ob tem je spomnil, da bo o upravičenosti do nadomestila plače med stavko v vzgoji in izobraževanju odločal arbitražni svet, ki trenutno nima predsednika.

Kot je napovedal Štrukelj, se bodo v tem tednu v Svizu dokončno opredelili do vladnega predloga, ki za predsednico predlaga Urško Kežmah. Dodal je, da se Sviz sicer nagiba k temu, da bi poiskali nekoga, ki bi bil bolj sprejemljiv za obe strani.