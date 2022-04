Blaž Blagotinšek bo v nemškem klubu zamenjal krožnega napadalca Simona Halda. Ta se vrača v domovino k danskemu prvoligašu Aalborg Handbold.

Blagotinšek je s Flensburgom podpisal triletno pogodbo. V klubu si od njega veliko obetajo predvsem v sodelovanju s kapetanom nemške izbrane vrste Johannesom Gollo in Švedom Antonom Lindskogom. Slovenskega igralca v Flensburgu označujejo za enega najboljših obrambnih igralcev v Evropi.

»Blaž je športni težkokategornik in vesel sem, da smo dobili igralca takšne kakovosti in formata. Nujno sem si po odhodu Halda želel rokometaša enake kakovosti in s svojo močjo in načinom igre se bo perfektno vklopil v naš sistem,« je za spletno stran kluba povedal trener Flensburga Maik Machulla.

»Zame je to naslednji pomemben korak v karieri. Flensburg spremljam že več let in prepričan sem, da v klubu delajo odlično. Prav veselim se že razburljivih in uspešnih časov s to ekipo,« pa v klubu povzemajo Blagotinška.