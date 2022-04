Mediji: Trener Ajaxa k Manchester Unitedu

Selitev trenerja Ajaxa iz Amsterdama Erika ten Haga k angleškemu nogometnemu velikanu Manchester Unitedu naj bi bila že dogovorjena. Nizozemski in angleški mediji navajajo, da je trener ustno že potrdil selitev na otok. Z Manchestrom bo sklenil štiriletno pogodbo, časnik The Times pa dodaja, da bo klub uradno to potrdil verjetno še v tem mesecu.