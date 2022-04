Slovenija je do zmage prišla že po dvobojih posameznic; Kaja Juvan je v slabi uri in pol igre premagala Ano Konjuh s 6:2 in 7:5, Tamara Zidanšek pa je bila boljša od Petre Martić s 6:3, 6:2. Dvoboj dvojic, ki ni več pomemben za končni razplet, bosta za Slovenijo igrali Pia Lovrič in Lara Smejkal.

Za ohranitev prvega mesta v skupini mora Slovenije v četrtek premagati Bolgarijo in v petek Švedsko. Kaja Juvan je trenutno 81. igralka na lestvici WTA, Tamara Zidanšek 27., Ana Konjuh 63., Petra Martić pa šestdeseta.