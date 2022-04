Medletna rast posojil nebančnemu sektorju se je februarja okrepila na 7,9 odstotka, obseg posojil pa je bil glede na prejšnji mesec večji za 171 milijonov evrov. Pri tem so se posojila podjetjem okrepila za 8,7 odstotka, gospodinjstvom pa za 6,4 odstotka.

Rast stanovanjskih posojil gospodinjstvom je bila februarja na letni ravni 10,2-odstotna. To je četrta najvišja rast v evrskem območju, je danes v mesečni informaciji o poslovanju bank objavila Banka Slovenije. Obseg potrošniških posojil se je zmanjšal za 3,6 odstotka.

Vloge nebančnega sektorja so se februarja zmanjšale za 31 milijonov evrov, saj porast vlog gospodinjstev in nefinančnih družb ni presegel zmanjšanja vlog ostalih varčevalcev, to je države, drugih finančnih organizacij in tujcev.

Vloge gospodinjstev so se v drugem letošnjem mesecu povečale za 23 milijonov evrov, kar pa pomeni le petino povprečnega mesečnega prirasta v letu 2021. Na letni ravni se je njihova rast upočasnila na 5,2 odstotka. Višja je bila rast vlog podjetij, in sicer je tudi februarja vztrajala pri devetih odstotkih.

Tik pred in takoj po začasni prekinitvi poslovanja banke Sberbank zaradi sankcij proti Rusiji v začetku marca so se nekateri varčevalci te banke odločili za premik svojih prihrankov k ostalim bankam. A do izrazitejšega umika vlog iz bančnega sistema ni prišlo zaradi hitre in uspešne rešitve težav te banke, ugotavlja Banka Slovenije.