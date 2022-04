Člani ljubljanskega jazz ansambla Optimisti, dr. Urban Koder, Mario Rijavec, Sonja Hočevar, MiškoHočevar in Dušan Veble, so pesem pod naslovom Tiho pada sneg leta 1957 pri Jugotonu izdali na mali plošči. Na ovitku je bilo napačno zapisano, da je avtor skladbe Mario Kinel, besedilo pa so pripisali Aleksandru Skaletu, velikemu poznavalcu jazz glasbe. Ob tem so znane tudi druge razlage, kdo je napisal besedilo. Omenja se Alojza Zavratnika iz Zagorja ob Savi, zasavskega župnika, ki naj bi zaradi zlomljenega srca odšel v tujino, in celo Božidarja Wolfanda - Wolfa, ki ga ponekod zmotno navajajo celo kot avtorja glasbe. Avtor aranžmaja in vokalist pesmi, ki jo je izvajala skupina Veter, Vanjo Tomc meni, da je težko z gotovostjo trditi, kdo je dejansko napisal tekst. »V Zasavju se je desetletja po drugi svetovni vojni pela Snežinka. Razni pevci, ki so s kitarami hodili naokrog in prepevali pesmi, ki so jih kje slišali, so peli tudi to pesem, besedilu pa so kaj dodali ali odvzeli.« Pesem je doživela kar nekaj priredb, med drugim tudi narodnozabavno ansambla Toplar. Vanjo Tomc sedaj nastopa sam in vedno jo mora zapeti: »Včasih se je želim izogniti, a ni hudič, da ne bi tam okrog ene ponoči kdo omenil, da te pa še nisem. Pa čeprav me sploh ne pozna in ne ve za mojo povezavo s to pesmijo.«

In kako je prišlo do tega, da se je Veter lotili te skladbe? Nekega jesenskega dne leta 1987 so odšli v neki lokal na pijačo in tam slišali moški pevski zbor Hrastnik prepevati Belo snežinko. Od tu naprej je zgodba znana …

59. mesto:

Bela snežinka

Izvajalec:

Skupina Veter

Glasba:

Giovanni D'Anzi

Besedilo:

Aleksander Skale

Leto:

1988