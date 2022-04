Kakšna je vrednost posla, v družbi niso navedli. Časnik Finance piše, da je pogodba vredna okoli 50 milijonov evrov in da je kupnina že nakazana ameriškemu skladu HPS Investment Partners.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je prevzem odobrila 11. marca; ocenila je, da je koncentracija skladna s pravili konkurence, kaže objava na spletni strani AVK z 22. marca.

Skupščina družbe je imenovala novo poslovodstvo; Kapetan je generalni direktor, Kravanja pa direktor družbe. »Oba imata bogate izkušnje na vodilnih mestih, tudi na področju trgovine, ki sta jih pridobivala doma in v tujini,« so zapisali. Na čelu družbe sta nasledila Blaža Pesjaka in Igorja Marošo.

Kapetan je bil do konca minulega leta eden od direktorjev celjskega trgovca Engrotuš, Kravanja pa je bil doslej izvršni direktor podjetja Klemen transport iz Mengša.

»Želimo biti prepoznani kot nekdo, ki bo ljudem spreminjal življenje na bolje, z izjemno širino ponudbe za tiste, ki uživajo v tem, da delajo stvari sami, in za vse, ki si želijo, da nekdo uredi stvari zanje. Vse to bomo zagotavljali s pomočjo naših izjemnih prodajnih in projektnih svetovalcev in vso preostalo Merkurjevo ekipo, kjer vsak na svoj način prispeva k nadaljevanju že 125-letne prisotnosti Merkurja na slovenskem trgu. Poleg tega bomo širili prodajno mrežo ter nadgradili in obogatili našo spletno ponudbo«, je napovedal Kapetan. Dodal je, da je družba pred zahtevno digitalno transformacijo.

Sklad Alfi se je za nakup odločil, ker je prepoznal vrednost blagovne znamke Merkur in poslovnega modela, ki ga želi nadgraditi in razširiti tudi na energetsko in trajnostno smer razvoja, pravijo v Merkurju. Kot so dodali, predstavljajo skladi Alfi vodilno naložbeno platformo v regiji za investiranje v podjetja, terjatve, posojila, naložbene nepremičnine in energetiko, s čimer Merkurju prinašajo dodatna znanja, širino in možnosti nadaljnjega razvoja.

Alfi je po informacijah Financ tudi edini interesent za nakup lastniškega deleža in terjatev do družbe Merkur nepremičnine, ki ju skupaj prodaja Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Posel naj bi bil končan v kratkem.

DUTB je javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 62,76-odstotnega deleža podjetja in terjatve v višini 13,07 milijona evrov objavila avgusta lani.

Družba Merkur nepremičnine je ob Merkur trgovini leta 2014 nastala ob stečaju starega Merkurja. Njena glavna dejavnost je dajanje lastnih nepremičnin v najem ter upravljanje lastnih in tujih nepremičnin. Je pogodbeni upravnik vseh 23 maloprodajnih in vseh logističnih kapacitet podjetja Merkur trgovina.

Ob tem bo po pisanju Financ Alfi odkupil še deleže družb, povezanih s srbskim poslovnežem Miodragom Kostićem, in sicer Monetic in TCK (15,8 in 5,49 odstotka) ter Gorenjska banka (14,3 odstotka).