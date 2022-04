Kralji po treh porazih le dočakali zmago, Kopitar vpisal podajo

Blake Lizotte je zadel dvakrat, Phillip Danault je imel gol in asistenco, Los Angeles Kings pa so ponoči v severnoameriški hokejski ligi NHL po treh zaporednih porazih le dočakali zmago. Kralji so v gosteh premagali že odpisani Chicago Blackhawks s 5:2. Slovenski as Anže Kopitar je bil podajalec pri golu za 4:1.