Glavni izraz, ki po besedah sogovornice opiše trende sodobnih domov, je domačnost. »Naši domovi namreč vedno bolj postajajo kraj regeneracije – kraj, kjer se lahko vsa družina sprosti in odklopi. Ta dekorativni slog skuša ustvarjati vzdušje, ki prevaja sproščenost: minimalno pohištvo, čistoča, nežne barve in sklicevanja na naravo. Z dvema besedama: preprostost in svetloba,« še poudari Nerina Candotti.

Preproste linije in oblike ter trajnost

Med trendi 2022 je zagotovo močan občutek za minimalizem, ravnotežje, preprostost linij in oblik ter še ena pomembna vrednota: trajnost. Slednjo se lahko močno občuti v recikliranih materialih, LED-lučkah ali solarnih svetilkah. Ponovna povezava z naravo je še ena od najbolj značilnih potreb pohištvenih in dekorativnih trendov v letošnjem letu. V zadnjih letih je bilo včasih težko preživljati čas na prostem, kar je samo še okrepilo potrebo po stiku z naravo in naravnih elementov tudi v notranjosti. »Ideja je, da to vnesete v notranjost z uporabo naravnih materialov: lesa, pletenega pohištva, bambusa, ratana in jute. Poleg tega imajo rastline zelo pomembno vlogo pri tovrstni dekoraciji, saj pripomorejo k čiščenju okolja in vanj vdihnejo veliko pozitive,« poudarja vodja notranjega dizajna pri podjetju IKEA.

Nežne in naravne barve

In seveda – barve. Mehke, naravne, z nežnim poudarkom odtenka »pervinca blue«. To so trendi, ki so nominirali »very pery« za barvo Pantone 2022. Bolj tradicionalna modra je zelo priljubljena tudi za stene domov: sproščujoča in domiselna, predvsem pa zelo vsestranska. Mornarsko modri odtenki, a tudi svetlejši, kot je turkizni ali »cyan sky«, vlivajo pozitivna čustva od spalnice do dnevne sobe.

Med barvami, ki to pomlad polnijo hiše, sta tudi oker v številnih odtenkih ter zelena, predvsem oljčna in bencinska.

»V Merkurju opažamo, da bodo to pomlad pri notranji dekoraciji doma prevladovale predvsem peščene barve v kombinaciji sive, rjave in modre. Takšne barve dajejo videz narave, ki je v pomladanskem času še bolj zaželena v naših domovih, navdihuje in osveži naše bivanje,« je povedala Manuela Ela Piškur, vodja strateškega marketinga v Merkurju.

Vzglavniki, odeje, sveče, vaze in okrasne košare

»Že nekaj časa je prisoten trend vzglavnikov kot dodatkov k pohištvu. Ti na preprost način okrasijo dom, zlahka pa jih prilagajamo glede na letne čase oziroma sezone. Priljubljeni so tako v nevtralnih kot v živih barvah, ki v prostoru lahko naredijo lep kontrast. Prav tako dekorativno delujejo odeje, ki so lahko usklajene z vzglavniki ali pa njim kontrastne,« Manuela Ela Piškur še opiše najbolj zaželene dekorativne izdelke sezone.

»Modni dodatki k opremi so tudi vaze, sveče in okrasne košare. Vaze so dodatek, primeren za prav vsak dom in stil, pa naj bo ta še tako minimalističen. Priljubljene so tako keramične vaze v nevtralnih barvah kot steklene v bolj živih odtenkih. Oblike pa variirajo od zelo tradicionalnih do bolj sodobnih, kot so na primer oblike obraza. Sveče pa se vedno bolj uporablja kot dekoracijo, ki ustvarja »velneški« ambient. V letošnjem letu so nadvse priljubljene sveče v obliki mehurčkov in človeških figur. Okrasne košare pa so prisotne predvsem v naravnih materialih in barvah, prav take so v trendu tudi kot lonci za rože v notranjosti domovanja,« še priporoča sogovornica iz Merkurja.

Preproge se vračajo – tudi na policah in stolih

Za preproge pa v Merkurju opažajo, da se vračajo. Postajajo pomemben del dekorativne opreme, predvsem v dnevnih sobah in spalnicah. Služijo lahko tudi kot izhodišče za celotno stilsko tematiko doma.

»Vračajo se predvsem preproge orientalskega stila, pa tudi take v nevtralnih, zemeljskih barvah. Priljubljene so tudi dekorativne preproge, na primer umetno ovčje krzno. Te služijo različnim namenom, ne le na tleh, tudi na policah, stolih in podobno,« še svetuje Piškurjeva.

Stoječa in viseča svetila v artističnih oblikah

V letu 2022 v Merkurju opažajo tudi porast trenda stoječih svetil različnih oblik. Viseča svetila se pojavljajo v vedno bolj artističnih oblikah in postajajo, tako kot stoječa, del posameznikovega izražanja in pomemben element pri opremljanju doma.

»Priljubljene so črne barve, pogosto kombinirane z lesom. Že nekaj časa so prisotna tudi svetila industrijskega videza, kot so na primer viseče žarnice. Priljubljenost raste tudi namiznim svetilkam, ki jih postavimo na omaro na hodniku, v dnevni sobi, spalnici … Te še niso nepogrešljiv del notranje opreme, nedvomno pa dodajo piko na i marsikateremu prostoru,« pogovor o notranji dekoraciji doma sklene Manuela Ela Piškur.