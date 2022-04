Nogometaši Chelseaja so pred tekmo dobili razveseljivo novico, saj se jim je v Madridu lahko pridružil Cesar Azpilicueta, ki je bil pred tem pozitiven na koronavirus, medtem ko v moštvu ni bilo poškodovanega Romeluja Lukakuja. Pri Realu Madridu je zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov manjkal centralni branilec Eder Militao. Obračun v španski prestolnici je bil precej drugačen od tistega v Londonu. Chelsea sicer vanj ni krenil silovito, a je dobil tisto, kar si je od vsega najbolj želel – hitro vodstvo. V 15. minuti so Londončani kombinirali, Ruben Loftus-Cheek je ob podaji zadel Tima Wernerja, žoga pa se je srečno odbila do vtekajočega Masona Mounta, ki je hladnokrvno ugnal vratarja Reala Madrida Thibauta Courtoisa. Stadiona Santiago Bernabeu je umolknil, ljubljenci domačih navijačev pa si do konca polčasa niso priigrali resne priložnosti. Še najbližje zadetku je bil Karim Benzema, ki je močno streljal, a zadel Thiaga Silvo. Na drugi strani je Cuortoisa s strelom s 35 metrov poskušal presenetiti Antonio Rüdiger, a je bil za las nenatančen.

Chelsea je v drugi polčas krenil še bolj samozavestno in bil za to hitro nagrajen. Po strelu Loftusa-Cheeka je sodnik Szymon Marciniak pokazal na kot, čeprav je vprašanje, ali je žoga dejansko oplazila Luko Modrića. Ravno iz predložka pa je nato Rüdiger z glavo matiral Courtoisa in poskrbel za izenačenje v seštevku obeh tekem. Dobrih deset minut kasneje je kazalo, da je Chelsea prišel do preobrata, a je VAR razkril, da si je Marcos Alonso pred golom žogo ustavil z roko. Nekaj trenutkov kasneje je Benzema z glavo stresel prečko, nov šok pa je Santiago Bernabeu doživel v 75. minuti. Mateo Kovačić je sijajno našel Tima Wernerja, ki je iz igre vrgel Casemira in Davida Alabo ter hladnokrvno zadel za 3:0. Kazalo je, da je Chelsea na poti v polfinale, a je Real Madrid hitro vrnil udarec. Izjemno asistenco Modrića je v gol spremenil rezervist Rodrygo. Po odprti igri in priložnostih na obeh straneh je sledil podaljšek, v dodatnih 30 minutah pa so si napredovanje priigrali igralci trenerja Carla Ancelottija. Po izgubljeni žogi Chealseja je Vinicius Junior v 96. minuti našel Benzemaja, ki je z glavo dosegel odločilni gol.

Na drugem obračunu večera je bilo pričakovati, da bo Bayern z vsemi topovi krenil nad Villarreal, a v prvem polčasu ni našel prave igre. Sicer so imeli Bavarci vseh 45 minut pobudo, a je imel najlepšo priložnost Arnaut Danjuma, ki je sam krenil proti Manuelu Neuerju, nato pa streljal mimo vrat. V drugem polčasu se je Bayern prebudil in izničil prednost Villarreala, ko je zadel kdo drug kot Robert Lewandowski. Nemški velikan je še naprej pritiskal, špansko moštvo pa v 88. minuti po protinapadu prek Samuela Chukwuezeja prišlo do gola za napredovanje in velike senzacije.