Vodstvo: Sindikat naj stavko prekliče

Vodstvo Gorenja se je odzvalo na očitke sindikata Skei in napoved jutrišnje dvourne stavke. Zanikajo kršitve kolektivne pogodbe in trdijo, da so zahteve za stavko neutemeljene. Sindikat bo odločitev, ali bodo pri stavki vztrajali, sporočil danes.