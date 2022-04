Zmaga Jesenic v alpski ligi

Hokejisti Sija Acronija Jesenice so v drugi tekmi finala alpske lige po podaljšku premagali Asiago s 4:3 (2:1, 0:2, 1:0; 1:0). Tik pred koncem rednega dela so si Italijani prislužili kazen, prednost igralca več pa je nato že po minuti podaljška izkoristil Jesperi Viikila in poskrbel za to, da so Jeseničani v finalu spet v igri za končni uspeh. V finalu igrajo na tri zmage, izid je zdaj izenačen na 1:1, naslednja tekma bo jutri v Italiji, Asiago pa ima prednost domačega terena zaradi boljšega izhodišča na lestvici pred končnico. šr