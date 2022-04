Še ena zaušnica za Janševo vlado

Vlada Janeza Janše je prejela še eno klofuto. Po razveljavitvi določila PKP7 o tako imenovanem prisilnem upokojevanju, razveljavitvi vladnih odlokov o omejitvi gibanja ter prepovedi prireditev, shodov in zborovanj med epidemijo, prepovedi odloka o uvedbi pogoja PC v državni upravi, ugotovitvi neustavnosti ureditve, po kateri lahko minister za izobraževanje sam odredi izobraževanje na daljavo, zadržanju izvrševanja določb zakona glede prenehanja položajev v policiji in še nekaterih drugih odlokov je ustavno sodišče razveljavilo tudi določbo o dvigu plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike iz 57. v 63. plačni razred iz PKP10.